Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, S.S. Alanya Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Kooperatif üyelerine seslenen Başkan Yücel, “İmar planımız tamam. Uygulama aşamasına geldiğimiz yeni sanayi sitesinde esnaflarımız tapularını yıl sonuna kadar teslim alacak” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, S.S. Alanya Sanayi Çalışanları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılarak yeni kurulan kooperatifin üyelerine, Kestel’e taşınacak sanayi sitesinde yeni imar planı tamamlanan ve uygulama aşamasına gelinen alandaki planlama çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçiler, Kaportacılar, Oto Tamirciler Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ali Rıza Açman ve kooperatif üyelerinin katıldığı toplantıda Başkan Yücel’e Plan ve Proje Müdürü Enes Yılmaz eşlik etti.

“Yıl sonuna kadar imalat çalışmalarına başlanacak”

Genel Kurul Toplantısı’nın tamamlanmasıyla söz alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Yeni imara açtığımız ve 500’ün üzerinde yeni sanayi dükkanından oluşacak alandaki planlama çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu ayki Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 1/5000 ölçekli planlarımız sunuldu. Ardından yapacağımız imar uygulama çalışmaları ile sene sonuna kadar yeni sanayi sitesi için inşallah imalat çalışmaları başlayacak ve tapularınız alabileceksiniz” dedi.

“Galericiler sitesi için de 40 dönümlük alan ayırdık”

Başkan Yücel, Genel Kurulda bir müjde de otomotiv esnafına verdi. Aynı planlama bölgesinde Galericiler Sitesi yapacaklarını da belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Aynı bölgede yaklaşık 40 dönümlük bir alanımızı da Galericiler Sitesi için ayırdık. Bu vesile ile hem iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hem de uygulama imar planı yönetmeliğine uygun şekilde otomotiv esnafımız rahat bir nefes alacak. Bu planlamamızı da hayata geçirdiğimizde Alanya’mızda uzun yıllardır süregelen büyük bir sorunu daha ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Yücel, soru-cevap şeklinde biten genel kurul sonrasında sanayi esnafına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.