Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yücel mesajında, “Ramazan-ı Şerif’in tüm hemşehrilerimize ve İslam alemine hayırlar getirmesi diliyor; herkese sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı temenni ediyorum” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan ‘On Bir Ayın Sultanı’ Ramazan ayına ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan’da ülkemizin dört bir yanını etkileyen afetler nedeniyle toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırarak yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyorum. Ramazan-ı Şerif’e ulaştıran Rabbime şükürler olsun, bizlere tekrarını nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının milletimiz ve bütün insanlık için huzur ve barış getirmesini diliyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız hayırların kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. Kıymetli hemşehrilerime ve bütün İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum."