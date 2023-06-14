Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilere karne hediyesi olarak 3 bin bisiklet dağıtacak. Bisikletler, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ALBAP Sınavı’nda dereceye giren öğrencilere Başkan Yücel tarafından verilecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilere karne hediyesi olarak 3 bin adet bisiklet dağıtacak. Öğrencilerde bisiklet kültürü oluşturarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yapılacak proje çerçevesinde ALBAP sınavlarında kendi sınıflarında ilk üçe giren her öğrenciye Başkan Yücel tarafından bisiklet hediye edilecek. Alanya Belediyesi, Antalya Valiliği’nin başlattığı Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi (AHENK) çerçevesinde Alanya genelindeki okullarda bu yıl 4 sınav düzenledi. Alanya Başarıyı Arttırma Projesi (ALBAP) adı ile yapılan bu dört sınavın ortalamaları ile oluşturulan sıralamada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’inci sınıflar da kendi sınıflarında ilk üçe giren tüm öğrencilere Başkan Yücel karne hediyesi olarak bisiklet verecek. Başkan Yücel bisiklet dağıtımını 16 Haziran Cuma günü saat 14:00’de Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirecek.

“Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımı çok önemli”

Bu güzel projeyi değerlendiren Başkan Yücel, “Sporun ve sporcunun kenti Alanya diyerek, Üretken Belediyecilik vizyonu ile çıktığımız yolda Alanya’mıza 30 kilometre bisiklet yolu kazandırdık. Yeni bisiklet yolları yapmaya ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya da devam ediyoruz. Her pedalda temiz çevre ve sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımı çok önemli. Öğrencilerimizi bu konuda teşvik etmek için 3 bin adet bisikleti karne hediyesi olarak onlara hediye edeceğiz. Hediye ettiğimiz bisikletlerimiz her kesime örnek olacaktır. Proje de emeği olan ve bizlere destek veren Alanya Kaymakamımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.