Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarın akşam idrak edilecek Miraç Kandili’yle ilgili bir mesaj yayımlayarak vatandaşların ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarın akşam idrak edilecek Miraç Kandili’yle ilgili bir mesaj yayımlayarak vatandaşların ve tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

“Peygamberimizin Hz. Muhammed’in (s.a.v) mukaddes bir yolculukla Cenab-ı Hakkın huzuruna kabulü anlamına gelen Miraç Kandili’ni, mübarek cuma akşamı tüm İslam alemiyle birlikte idrak edeceğiz” diyen Belediye Başkanı Yücel, Miraç Kandili ve içinde bulunduğumuz üç ayların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Yücel mesajında şu ifadelere yer verdi: “İçerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili’nin ve üç ayların, ülke ve milletçe yaşadığımız hazin depremin ardından birlik ve beraberliğimize fayda sağlamasını dilerim. Müslümanlar için büyük önem arz eden böyle güzel bir vaktin faziletlerinden faydalanarak, kötülüklerin yerini barış ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin almasını sağlayalım. Bu kutlu gecenin yaşadığımız büyük afetin yaralarını hızlıca sarmamıza, ülkemizde ve özellikle deprem bölgesinde yaşayan tüm insanların acılarının azalmasına, sağlık, huzur ve mutluluğunun tesisine vesile olmasını dilerim. Dua ve ibadetlerin kabul olduğu, yapılan hayırların kat be kat sevap hanemize yazıldığı bu günlerde dayanışma ve yardımlaşmayı çoğaltalım. Bu vesileyle pek çok gelişmeyi bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, zor günlerden geçen ülkemiz ve dünyaya, hayır ve barış getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz eder, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni en içten duygularımla tebrik ederim. Bir kez daha ülke ve millet olarak içerisinden geçtiğimiz bu deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yüce Türk milletine ise başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Rabbim bizleri bir kez daha böylesine büyük acılarla sınamasın” dedi.