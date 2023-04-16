Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yarın idrak edi mübarek Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayımlayarak, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ülkemizin ve tüm İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Tüm Alanya halkının Kadir Gecesi’ni tebrik eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel mesajında şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi’nin faziletine inanarak ve sevabını da yalnızca Allah’tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını ifade etmiştir. Bu anlamlı gecenin aramızda kardeşliği, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmesini; dünya üzerindeki savaş, şiddet ve akan gözyaşlarının dinmesine ve İslam Aleminin birliğine vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin feyz ve bereketinden halkımızın ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. Birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı Mübarek Ramazan ayında idrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi’ni tebrik eder; halkımıza ve Tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu vesileyle tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların ve tüm ibadetlerimizin kabulünü Rabbimden niyaz ederim.”