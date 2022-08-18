Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Ağustos Cuma günü, Mahmutlar Mahallesi’nde düzenlenecek olan Ferhat Göçer konserine tüm vatandaşları davet etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Ağustos Cuma günü, Mahmutlar Mahallesi’nde düzenlenecek olan Ferhat Göçer konserine tüm vatandaşları davet etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşlar için sosyal aktiviteler ve konserler düzenlemeye devam ediyor. Alanya merkezde olduğu gibi doğu ve batı bölgesindeki vatandaşlar için de konserler düzenleniyor. Yaz Konseri bünyesinde 19 Ağustos Cuma günü Mahmutlar Cumartesi Pazarı alanında sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne alacak. 21.00’de başlayacak olan Ferhat’a Göçer konseri ile vatandaşlar eğlence dolu keyifli bir akşam yaşayacak.

Yücel, Ferhat Göçer konserine tüm vatandaşları davet ederek, “Halkımızın huzur ve refahı için yaptığımız hizmetlerin yanı sıra sosyal aktivitelerde düzenliyoruz. Turizmin başkenti şehrimizde Alanya’mızın doğu bölgesinde bir konser düzenliyoruz. Yaz konserimizde ünlü sanatçı Ferhat Göçer vatandaşlarımızla buluşacak. Herkesi 21.00’de Mahmutlar Cumartesi Pazarı alanında konserimize davet ediyorum” dedi.