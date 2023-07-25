Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Arıcılar Birliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen arıcılık kursundan mezun olan kursiyerlere düzenlenen törenle arı kovanı dağıttı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanlığı, Alanya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Alanya Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü Müdürlüğünce düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Kursu’ndan başarıyla mezun olan kursiyerlere arı kovanı hediye etti. Arıcılığın desteklenmesi, ekolojik dengenin sağlanması ve doğal aşılama işlevinin yükselmesi amacı güden çalışma için Alanya Belediyesi Oba Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde tören düzenlendi. Mesleğe yeni başlayacak arıcılara Başkan Yücel tarafından ücretsiz arı kovanı dağıtıldı.

"Geçtiğimiz yıllarda 3 milyon maliyetle 2400 kovan dağıttık"

Kovan dağıtım töreninde konuşan ve “Alanya Belediyesi olarak sosyal projelerle her zaman vatandaşımızın yanındayız” diyen Başkan Yücel, “Ülkemizdeki diğer belediyelere örnek olan sosyal yardım projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. 2021 yılında Yerel Kalkınma Projemizi hayata geçirmiştik. Arı üreticilerimizi desteklemek, ülke ekonomimize katkı sağlamak, aynı zamanda sebze ve meyve üreticilerimizin verimini arttırmak amacıyla bugüne kadar arı üreticilerimize maliyeti 3 milyon TL’yi aşan bir destek sağladık. Arıcılar Birliği ile geliştirdiğimiz proje çerçevesinde birliğe kayıtlı 400 arıcımıza toplam 2 bin kovan dağıtmıştık. Aynı zamanda 2 yıl önce yaşadığımız büyük yangın afetinden sonra Güzelbağ mahallemizdeki yangından etkilenen arı üreticilerimize de 400 adet kovan dağıtımı gerçekleştirmiştik” diye konuştu.

"Desteklerimiz devam edecek"

Başkan Yücel konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Biliyorsunuz ki arı kovanları sadece arıcıya değil, ekolojik dengeye yani meyveye, sebzeye, doğadaki hayvanlara ve hayatın daim olması için yapılan en büyük yatırımlardan birisidir. Eskiden hep kovanlarımız 10’luk olurdu. Teknolojinin gelişmesi ile 20’lik büyük kovanlar çıktı. Yani biz burada ikişer kovan değil, dörder kovan dağıtmış oluyoruz. Ücretsiz dağıttığımız kovanların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimizi yeni projelerle desteklemeye devam edeceğiz.”