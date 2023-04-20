Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Encümen Toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Yücel, tüm vatandaşları 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ne davet etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün gerçekleştirilen Haftalık Encümen Toplantısı sonrası bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu yıl, Ramazan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramlarını bir arada yaşadığımızı belirten Başkan Yücel, “Yerel yönetim olarak kamu kurum kuruluşları ile birlikte tüm tedbirlerimizi aldık. Bölgedeki gerek sosyal donatı alanları, gerek ulaşım ve trafik gerekse de çevre temizlik konularında tüm müdürlerimizle birlikte yaklaşık 1000’e yakın personelimiz nöbetçi kalarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bölgede herhangi bir ihtiyaç duyulduğu halde de Çözüm Masamız sürekli aktif olacaktır. Tüm vatandaşlarımız isteklerini Çözüm Masamıza iletebilirler” dedi.

“Çocuklarımıza bayram hediyesi olacak bir festival hazırladık”

Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ne tüm vatandaşları davet eden Başkan Yücel, “Öncelikle tüm bölge halkımızın ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yarın Bayramımızın birinci günü ve bayramlaşma Kültür Merkezimizde 10.30’da başlayacak. Bayramın ilk günü tüm halkımızı Kültür Merkezi’ne bayramlaşmaya bekliyoruz. Aynı zamanda iki gün süreyle 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalin ilk günü saat 10.00’da başlayacağız ve saat 14.45’te de Doğukan Manço ile birlikte bir müzik şöleni olacak. Festivalin ikinci günü resmi 23 Nisan kutlamalarının ardından protokol konuşmaları ve kutlamalarımız devam edecek. 23 Nisan günü saat 09.00’da Anıt Önünde çelenk koyma programı ve 9.30’da İskele’de resmi programımız olacak arkasında da meydanda 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivalimizi gün boyunca kutlayacağız. Çeşitli ülkelerden gelen ve yerleşik yabancılar ile buradaki çocuklarımızın katılımı ile güzel, renkli bir 23 Nisan Festivalini kutlayacağımızı temenni ediyorum. Çocuklarımızın ve tüm halkımızın iki gün boyunca bu ara tatilde günlerini güzel geçirecekleri bir program hazırladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara bu bir bayram hediyemiz oldu. Herkesi meydanımıza bekliyoruz” diye konuştu.