Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek Çuğra Sahil çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz’a inceleme sırasında AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu ve AK Parti heyeti eşlik etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Erdek Çuğra Sahil bandında gerçekleştirdi çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Erdek halkı ile sohbet ederek yapılan çalışmalar ile alakalı fikirlerini sordu.

36bin 400 metrekarelik Çuğra sahilinin 14bin metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanırken, 5 bin 900 metre bisiklet yolu altyapısı oluşturuldu. Yaya öncelikli bir sahil şeridi planlaması yapılırken, yürüyüş yolu ve koşu parkuru yanı sıra kent mobilyaları, spor ve çocuk oyun alanları ve yeni bir aydınlatma sistemi oluşturulması planlanıyor.

Balıkesir’in altyapısını ve üstyapısını eşzamanlı olarak modernize ettiklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Güzel Erdek’imizi yaz sezonuna hazır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erdek cazibesi yüksek bir çekim merkezi haline getirilerek eski ihtişamlı günlerine döndürülecek" dedi.