Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi”nde gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehri gençler için hazırladıklarını söyleyerek “Sizi buradan göndermeye niyetimiz yok. Siz Balıkesir’in Zafer Kuşağı olacaksınız” dedi.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi”nde gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehri gençler için hazırladıklarını söyleyerek “Sizi buradan göndermeye niyetimiz yok. Siz Balıkesir’in Zafer Kuşağı olacaksınız” dedi.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin katkılarıyla düzenlenen On Talks Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi, “Herkes İçin Yapay Zeka” temasıyla gerçekleştirildi. Alanında uzman 12 akademisyen ve girişimcinin konuşmacı olarak yer aldığı zirveye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı.

Balıkesir gençliği için değer üretiyoruz

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül, “Gençlik Meclisi olarak hazırladığımız ve bir marka haline getirdiğimiz OnTalks zirvelerinin bugün 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Balıkesir için, gençlik için değer üretmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen gençlerimizin ağabeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bin 250 gencin katılım için başvuruda bulunduğu zirveye olan ilginin çok sevindirici olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Devletteki dönüşüm, özel sektörün çok önünde. Müthiş bir inovasyon var ve bunların hepsi yerli. Son 10 senede dijitale yapılan yatırım ve devletin dijitalleşmesi, dünyanın çok önünde” açıklamasında bulundu.

Balıkesir’in zafer kuşağı olacaksınız

Zamana ayak uydurmadan yapılan işlerin sürdürülebilir olmayacağını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Biz, Balıkesir’i dönüştürmek istiyoruz. Siz Z Kuşağı değil Balıkesir’in Zafer Kuşağı olacaksınız. Mezun olduğunuzda iş bulacağınız ortamları hazırlıyoruz. 1 milyon 453 bin metrekare organize sanayimiz var. Son 10 sene içerisinde 12 bin kişiyi istihdam ettik, önümüzdeki 4 sene içerisinde 40 bin kişiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

Balıkesir’i yatırımlarla güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yücel Yılmaz, “Sizleri yaşanan dönüşüme daha hızlı hazırlamak için savunma sanayine, uzay araştırmalarına ve teknolojiye yatırım yapan firmaları şehrimize davet ediyoruz. Balıkesir’de mezun olan öğrencilerimizi göndermeye niyetimiz yok. Üniversite okumak için başka şehirlere giden öğrencilerimiz de Balıkesir’e geri gelsin istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Zirvede; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Amazon Türkiye Müdürü Berrin Özselçuk, Bilgem Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Teknasyon Yöneticisi Fatih Kadir Akın, Sigortam.Net Ceo’su Bora Uludüz, Başarsoft Ceo’su Alim Küçükpehlivan, Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı Bilal Eren, İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel, Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Teknoloji Gazetecisi Cem Sünbül, Oyun Yapımcısı Mevlüt Dinç, Teknoloji Gazetecisi Özgür Çetin konuşmacı olarak yer aldı.