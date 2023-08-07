Türkiye Belediyeler Birliği aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 7’den 70’e herkesin daha modern ve daha sosyal bir Balıkesir’de yaşaması için gece gündüz 3 saatlik uyku ile çalışıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, günlük 3 saatlik uyku ile Balıkesirli hemşehrileri için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon 300 nüfuslu şehirde adım atmadık sokak, sıkmadık el bırakmayan Başkan Yılmaz bir yandan da ekip arkadaşlarının sürdürdükleri çalışmaları yerinde inceliyor. Hafta sonu Bandırma Kuşcenneti Mahallesi’nde 2. Geleneksel Kuşcenneti Kırsal Mahalleler Futbol Turnuvası Açılış Töreni’nde başlama vuruşunu gerçekleştiren Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma’da açılan ve yaklaşık 6 bin 210 öğrencinin faydalandığı Gençlik Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manyas İlçesi Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında yapımına devam edilen semt sahasında incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Başkan Yılmaz Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Balıkesir’de gençlerin hayallerini gençlik merkezlerinde gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yılmaz, gençlerin enerjilerini buralarda attığını ve gençler için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatandaş neredeyse biz oradayız

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile büyükşehir ekipleri tarafından Manyas İlçesi’nin Şevketiye mahallesi’ne antik kilit parke taşı, çocuk parkı ve fitness alanı uygulaması yapıldı. Mahallelerine yapılan yatırımlardan çok memnun kalan mahalle sakinleri Başkan Yılmaz’a teşekkür etmek için mahallelerine çağırdı. Vatandaşın içinde olmayı ve onların sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz mesai harcayan Başkan Yılmaz mahalle sakinlerini kırmayarak gecenin ilerleyen saatlerinde Şevketiye Mahallesi’ne giderek onlarca vatandaşla birlikte çay içip sohbet etti. Başkan Yılmaz, “Vatandaşımız nerede ise biz hem iş gücümüzle hem de sosyal belediyeciliğimizle oradayız” dedi.