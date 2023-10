Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 20 ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi. 2019 yılında muhtarlarla birlikte seçilerek göreve başladıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “ İnşallah, hepiniz tekrardan aday olursunuz, hep beraber tekrar kazanır, bu millete hizmet etmeye devam ederiz.” diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve il protokolü, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle 20 ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Urgancı Camisi İmam Hatibi Şenol Karakuş Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan Muhtarlar Günü Programı’nda tüm muhtarlara üzerinde; Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı olan atkı hediye edildi. Protokol konuşmaları öncesinde İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından Filistin’de yaşanan katliamların son bulması için dua edildi. BASKİ Genel Müdürü İzzet Günay ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, muhtarlara gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tarımsal sulama BASKİ marifetiyle olacak

1457 içme suyu sondajı, bin 400 su deposu, 9 içme suyu arıtma tesisi, 33 atık su arıtma tesisi ile şehrin her noktasına hizmet verdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ Genel Müdürü İzzet Günay “Başkanımız Yücel Yılmaz ile birlikte Bakanlık’ta yapmış olduğumuz görüşmelerde Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yapmış olduğu tesislerle beraber şu an da Türkiye’de Çukurova’dan sonra tek çatı altında 75 tesisle 80 bin hektarlık alanın sulaması artık Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanına girdi. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimizin en büyük geçim kaynağı tarım. Tarımda suyun önemini hepimiz biliyoruz. Suyun aktığı her yerde 7/24 vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Suyumuza hep beraber sahip çıkalım. Muhtarlar Gününüz kutlu olsun.” dedi

Mobil toprak analiz cihazı hizmete sunulacak

Balıkesir bir tarım kenti olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2019 yılından bu yana 40 projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek “15 projemiz de hazırlık aşamasında. Büyükşehir Belediyemizle son 2 yıldır dağıttığımız kaba yem miktarı özel idare de dâhil bu zaman kadarkilerin toplamının 5 katına tekabül ediyor. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyemizle birlikte 46 bin dekar alanın ıslahını tamamladık. 26 bin dekarda da çalışmalarımız devam edecek. Bu yaptığımız Türkiye’ye örnek bir çalışma. Erken uyarı sistemi yaptık çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak için. Mobil Toprak Analiz Cihazı da hazır yakında lansmanı da yapılacak. Balıkesir tarımı için çok kıymetli. 5 ilçemizde Damızlık Üretim Tesisleri kuruldu. Verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılı’nın tarımın yüzyılı olacağına inanıyorum.” dedi.

Yücel Yılmaz: "Balıkesir fark edilir hale geldi"

Konuşmasına tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Sizlere baktıkça; ne kadar büyük ve güçlü bir şehir olduğumuzu çok net bir şekilde görüyorum. 2019’da hep beraber seçildik. Balıkesir 2019’da neredeydi şimdi nerede. Vatandaşlarımızın huzuruna çıkmamıza 5 ay gibi kısa bir süre kaldı. Balıkesir etrafındaki illere göre istihdamını ve tarımsal üretimini artırarak takdir toplayan bir şehir. Türkiye’de 30 büyükşehir içinde ekonomik ve nüfus büyüklüğü açısından 17. sırada. Ülkemizde gerçekleşen afetlerde ön sıralarda personelimizle birlikte çok çalıştık. Sizlerin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız sayesinde Türkiye’deki 1338 belediye başkanı tarafından Belediyeler Birliği Başkanı seçildim. Çalışmalarımız takdir gördü. Beni destekleyen ve bu onura layık görülmemi sağlayan tüm muhtarlarımıza, bürokratlarımıza, belediye başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu bireysel bir başarı değil. Balıkesir fark edilir bir hale geldi. Bu işte en çok emeğin demokrasinin başlangıç halkası olan muhtarlarımızda olduğunu düşünüyorum. Milletin seçtiği en yakın halka, devletimizin şefkat eli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah, hepiniz tekrardan aday olursunuz, hep beraber tekrar kazanır, bu millete hizmet etmeye devam ederiz.” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu: "Muhtarlık en güzel makamlardan birisi"

Muhtarlığın geçmişten günümüze çok önemli bir yeri olan müesseslerin başında geldiğini belirten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu “Devletimizin; şefkatinin, merhametinin, müşfik yüzünün en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaştırıldığı en önemli makamlardan birisi. Kaymakamlık görevimden bu yana 30 yıllık meslek hayatımda hep muhtarlarımızla dayanışma ve birlik içerisinde çalıştık. Gece gündüz milletimize hizmet etmek açısından birliği yaptık. Burada sizlerle birlikte olmak bizler için önemli. Muhtarlar Gününüz kutlu olsun.” dedi.

Muhtarlar gününü kutladı

Boğazköy Muhtarı ve aynı zamanda Karesi Kırsal Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Durmaz “Devletimizin; gözü, kulağı olmaktan son derece onurluyuz.” dedi. 2. Gündoğan Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Altıeylül Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Emer “Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık hizmet alanına çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem hüzünde halkımızın her zaman yanında ve hizmetindeyiz.” dedi. Bandırma Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Haydar Çavuş Muhtarı Nur Hancıoğlu “Bu günü kutlama günü ilan eden ve ben de Türkiye’nin muhtarıyım diyerek camiamıza verdiği desteği her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim.” dedi. Eroğlan Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal da Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in güzel ilçesi Seyit Onbaşı’nın memleketi Havran’a “Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi” kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Muhtarlar Günü programına; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Yarbay Emrah Kadir Çakır, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ve 20 ilçede görev yapan muhtarlar katılım gösterdi.