ANTALYA (İHA) –Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İftar Sofrası ve Ramazan Şenlikleri’ni Mahmutlar halkı ile buluşturdu. Binlerce vatandaşın katıldığı programlar büyük ilgi gördü.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geleneksel hale getirdiği İftar Sofrası ve Ramazan Şenlikleri Mahmutlar halkı ile buluştu. Mahmutlar AVM önünde kurulan İftar Sofrası’na binlerce vatandaş konuk oldu. Vatandaşlar, ezanın okunması ile hep birlikte oruçlarını açarak dua ettiler. İftarın ardından Ramazan Meydanı’na geçildi.

İftarın ardından ise Mahmutlar Ek Hizmet Binası önünde Ramazan Şenlikleri düzenlendi. 7’den 77’ye herkesin büyük bir ilgiyle izlediği şenliklerde Hacivat Karagöz, palyaço gösterisi, Lal Tasavvuf ve Semazen Grubu Gösterisi yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı meydanda Mahmutlar halkı unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşadı.

“Mahmutlar’a ne söz verdik ise yaptık”

Mahmutlar Mahallesi’nde devam eden proje ve çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Yücel; “Alanya’nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar’a en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü imkanımızla Mahmutlar’ın hak ettiği yatırımları alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Biz, Mahmutlara, sizlere ne söz verdik ise yaptık. Söz verdiğimiz gibi, Mahmutlar’ın hayal ettiği, talep ettiği tüm projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

“Kültür Merkezi’miz hızla yükseliyor”

Mahmutlar halkına 2018’de ne söz verildiyse bir bir hayata geçirildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Sizlere Kültür Merkezi için söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşrifleriyle merkezimizin temelini attık. Kültür Merkezi Projemizin inşaatı hızlı bir şekilde yükseliyor. Dün, Kültür ve Gençlik Merkezinin 2. Katının betonu döküldü. Bin 200 kişilik düğün ve çok amaçlı salona sahip Kültür ve Gençlik Merkezimizde bölge halkımız, nikah salonundan kütüphaneye, sergi alanından, el sanatları atölyesine, tiyatro ve konferans salonuna kadar ihtiyaç duyduğu her şeyi burada bulabilecek. Ayrıca Mahmutlar Kültür Merkezi binamızın üst katında, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için bir etüt merkezi de yapıyoruz. Alanya merkez ve Payallar mahallemizden sonra bir etüt merkezini de Mahmutlara kazandırıyoruz. Mahmutlarımıza dört dörtlük bir Kültür ve Etüt Merkezi inşa ediyoruz. Şimdiden bölgemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Mahmutlar kreşimizi bu yıl içinde hizmete açacağız”

Çocukları ikili eğitime mahkum etmemek için eğitim atağına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Yücel, kreş inşasında da sona yaklaştıklarını belirtti. Yücel; “Hayırseverlerimizin destekleri ile bir okulumuzun açılışını gerçekleştirdik, inşallah inşaatı devam eden 2 okulu daha tamamlayarak bölgemizdeki çocuklarımız için eğitim-öğretime açacağız. Çocuklarımız için sıcak bir yuva olacak Hanife Cebeci Gündüz Bakım evi ve Kreş Projesinin kaba inşaatı bitti. İç tesisatları yapılıyor. İnşallah Kreş projemizi de hızlı bir şekilde tamamlayarak bu yıl içinde sizlerin hizmetine sunacağız” dedi.

“Mahmutlarlı gençlerimize tam donanımlı spor tesisleri kazandırdık”

Spor alanında da birçok yatırımın hızla devam ettiğini belirten Başkan Yücel; “Mahmutlarlı gençlerimiz ve Mahmutlarspor Kulübünün faydalanabileceği, 20 dönümlük alanda Futbol Sahası ve bin kişilik tribünlerin olduğu Spor Tesisini bölge halkımızın kullanımına açtık. Ayrıca mevcut alana antrenman sahası ve kapalı basketbol salonunu yapıyoruz” dedi.

Yeni bir spor projesi müjdesi daha verildi

Mahmutlar’a yeni bir proje daha kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Yücel; “Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Yeni bir spor projesini daha hayata geçiriyoruz. Yangılı Mezarlığı alt tarafındaki bölgede Kapalı Fitness Salonu ve Semt Sahaları Projemize başlıyoruz. Projesi hazır, kısa sürede ihaleyi gerçekleştirip, inşasını yapacağız” dedi.

Ulaşımda alternatif yol projeleri devreye giriyor

Trafik sorununa da neşter vurduklarını belirten Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak Kestel’den Sarıhasanlara ve Kargıcak’a kadar üçüncü alternatif yol olan 30 metrelik bir yolu daha stabilize olarak hizmete açtık. İnşallah bu yolu Çevre Yoluna, Konya Hadim, Taşkent Yoluna bağlayacağız. Altyapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu alternatif 30 metrelik yolların ulaşıma dahil edilmesiyle doğu bölgemizde trafik yoğunluğunu azaltacağız. Kestel’de Üniversite Yolu’nu hizmete açtık. Altyapı çalışmaları biter bitmez asfaltlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Sağlık ocağını kısa sürede hizmete açıyoruz”

Sağlık Ocağı konusundaki talepleri bildiklerini vurgulayan Başkan Yücel; “Bizden sağlık ocağı istemiştiniz, biz de yaptık. Mahmutlar’a yeni bir sağlık ocağı daha kazandırıyoruz. Mevcut sağlık ocağının yukarısındaki bölgede inşaat çalışmaları süren yeni sağlık ocağımızın kaba inşaatı bitti. Hayırsever bir vatandaşımızın desteğiyle yapılan sağlık ocağını iç teşrifatını en kısa sürede tamamlayıp siz kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.