Haftalık encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Mustafa Türkdoğan’a emeklerinden dolayı teşekkür etti ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu dile getirdi.

Haftalık encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Mustafa Türkdoğan’a emeklerinden dolayı teşekkür etti ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu dile getirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Alanya’da turizm yoğunluğunun en üst seviyede olduğunu ve bu durumun kentte aksamalara neden olmaması adına vatandaşların özellikle trafik konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirten Başkan Yücel, “Turizmin yoğunluğundan dolayı şehrimiz en dolu günlerini yaşıyor. Böylelikle şehrimizde gerek yayla yollarında gerekse şehir içi yollarımızda bazı keşmekeşlikler oluyor. Bunların birçoğu da düzensiz park yapmalarından veya bilinçsiz trafik seyrinden kaynaklanıyor. Buradan vatandaşlarımızı ve esnaf arkadaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum; lütfen trafik kurallarına uyalım ve uymayanları uyaralım. Mümkün olduğu kadar toplu ulaşımdan faydalanalım. Trafik yoğunluğumuz eksi yılların çok çok üstünde” dedi.

“Alanya şuan huzurlu ve güvenli"

“Her şeye rağmen şehrimiz şu anda çok güvenli ve huzurlu” diyen Başkan Yücel, “Bütün tatilcilerimize hizmet verebiliyoruz. Canlı ve renkli bir şehir oluşturmak adına etkinliklerimize devam ediyoruz. İnşallah hemşerilerimizin sıcak yaz günlerinde hoş zaman geçirmesini sağlayacağız. 21 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de kentimize renk katacak Muay Thai Süper Ligi’nin mücadelelerine ev sahipliği yapacağız. Birçok ulusal kanalda da izleme şansı bulacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Alanya siyasetinin önemli ismi"

Mustafa Türkdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığından istifasını değerlendiren Başkan Yücel, “MHP İlçe Başkanımız Mustafa Türkdoğan dün itibariyle Genel Merkezimizde yapılan istişare sonucunda görevinden istifa etti. 6 yıldır ilçe başkanlığı yapan ve uzun yıllardır siyaset yaptığımız, çok güzel başarılara imza attığımız Mustafa Türkdoğan başkanımıza ve bugüne kadar yönetiminde olan değerli arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda ve şehrimizin sakinlerinin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bugün Mustafa Türkdoğan, Adem Murat Yücel olur yarın öbür günde bir başka arkadaşlarımız olacaktır. Kendisine bir kez daha yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, MHP’ye vermiş olduğu katkılardan dolayı ve de bölgemizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve bölgem adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Karakocalı’daki yol sorunu"

Karakocalı Mevkii’nde vatandaşların şikayetlerine konu olan yolla ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Yücel, “Bizim amacımız her zaman için insanların yaşantılarını bir nebze rahatlatmak ve onlara daha konforlu bir ulaşım sağlamak. O yol da Dimçayı bölgesine giden en kısa ve en konforlu yol. Biz bu yolun altyapısını yaklaşık 6-7 aylık bir çalışma sonunda tamamladık. 2 ila 2.5 kilometre arasında bir tasarruf sağlayacak bu güzergah. Burada ASAT’ın su tahliye hatlarını ve diğer altyapı işlerini halletmesi gerekiyor. Fakat 3-4 aydır ASAT’ı bekliyorduk. Son olarak bize çalışmaların 15 gün içerisinde başlayacağını ibraz ettiler. Biz de yolun bir kısmında çalışmaları durdurmak zorunda kaldık, çünkü bu yazboz tahtası değil. ASAT su hattını bitirdiği takdirde hemen bir hafta içerisinde çalışmaya başlayıp sıcak asfaltımızı tamamlayacağız. Böylelikle Dimçayı’na giden en kestirme, en konforlu ve en güvenli yolu açmış olacağız. Dimçayı’ndaki 12 mahalle oradan rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek. Sağlam iş yapmak, sağlıklı bir iş yapmak istiyoruz. Mahalle sakini arkadaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.