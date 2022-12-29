Alanya halkının yeni yılını kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitim yatırımları başta olmak üzere birçok hizmet kazandırdıklarını belirterek, “1 milyar 775 milyon TL’lik bütçe ile yeni yılda da Alanya’ya mega projeler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Alanya halkının yeni yılını kutlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitim yatırımları başta olmak üzere birçok hizmet kazandırdıklarını belirterek, “1 milyar 775 milyon TL’lik bütçe ile yeni yılda da Alanya’ya mega projeler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün gerçekleştirilen Encümen Toplantısı sonrasında yayımladığı mesajda Alanya halkının yeni yılını kutladı. Toplantıda Alanya Belediyesi’nin 2022 yılı hizmet ve yatırımlarını değerlendiren ve 2023 yılındaki hedeflerden bahseden Başkan Yücel, “Kentimize onlarca hizmet ve proje kazandırmanın gururunu yaşayarak 2022 yılını geride bırakıyoruz. 2023 yılında da Alanya’yı her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Alanya’nın vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolundaki çalışmalara bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Günün şartlarında en fazla üreten, en fazla çalışan belediyeyiz. Alanya Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da bölgenin en büyük bütçesine sahip belediyesi oldu. Göreve başladığımız 2014 yılında 220 Milyon 725 bin liralık bütçe ile başlanan hizmet yılı, rekorlar kırarak 2023 yılında 1 milyar 775 milyon liraya yükseldi. Rekor bütçemiz ile 2023 yılında da hizmetlerimiz ve kentimiz için hayata geçirdiğimiz projelerle çalışmalarımızdan asla ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Geleceğimizin mimarı için 90 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik”

2022 yılında yapılan projelerle Alanya’da eğitim konusunda çığır açan pek çok çalışmanın altına imza attıklarının altını çizen Başkan Yücel, “Önceliğimiz eğitim diyerek çıktığımız yolda şehrimizi bir eğitim kenti haline getirmenin de sevincini yaşıyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımız için 90 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Belediye olarak 3 yeni okulu kentimize kazandırırken, 4 okulda ise sınıf sayılarının arttırılması için çalışma yürüttük. Alanya Merkezde ve batı bölgesinde etüt merkezimizi hizmete sokarak yıl içerisinde bin 50 öğrencimizin eğitim almasını sağladık. Kırsal kesimden gelen öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Kız Öğrenci Yurdumuz tam kapasite çalışmaya devam ederken, Oba Mahallesi’nde kreş ve gündüz bakımevi projemiz de ilk öğrencilerini kabul etti. Mahmutlar Mahallemizdeki kreş projemiz ise son aşamasına geldi. Şehrimizdeki 9 adet kütüphane ile binlerce öğrencimizi kitapla buluştururken, gezici kütüphanemiz ile de yeni yılda kitapları vatandaşlarımızın ayağına götürmeyi hedefliyoruz. Alanya’daki tüm okullarda bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yine belediye olarak üstlendik ve öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışmaları tamamladık. Ayrıca şehrimizde eğitim gören üniversite öğrencilerimiz için Gençlik Hizmetleri Birimimizi açtık ve öğrencilerimizin her zaman yanında olduk. 2023 yılında eğitim çalışmalarımızın artarak devam etmeyi hedefliyor, en büyük yatırımı yine çocuklarımıza gerçekleştireceğimizin bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

“Güçlü ve vizyoner bir belediyeye dönüştük”

Alanya Belediyesi’nin güçlü ve vizyoner bir belediyeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Yücel, “Belediye taşınmazlarımızı ve araç filomuzu bölgenin en iyisi haline getirdik ve yeni yılda da arttırmaya devam edeceğiz. 2022 yılında belediyemiz bünyesinde 90’ı geçkin festival ve etkinlik gerçekleştirdik. Yeni yılda da vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için yeni yollar, yeni sosyal alanlar ve kültürel etkinliklerle hizmetlerimizi aynı heyecan, aynı güçle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.