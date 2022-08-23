Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Merkez mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Fevzi Alaaddinoğlu ve Özgür Karamut ile birim amirlerinin de katıldığı programda belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarlarının sorularını yanıtlayan, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin devam eden ve planlanan yatırımlarına ilişkin de bilgiler verdi.

Alanya Belediyesinin doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerde üretken belediyecilik anlayışıyla çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Yücel, ilçe genelinde 29 dev projeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Yücel, “Şu an halihazırda devam eden 29 projemiz var. Bunların en küçüğü 10 milyon lira değerinde. Alanya’nın bugününü ve gelecek yıllarını düşünerek mega projelere imza atıyoruz” diye konuştu.

Alanya merkezde önümüzdeki günlerde revizyon çalışmaları gerçekleştireceklerini belirten Başkan Yücel, "Çarşı merkezinin bazı noktalarında da zamanla oluşmuş olan karmaşaya neşter vuracağız. Merkezin tamamında parklardan kaldırımlara, yollardan genel düzenlemelere kadar her şeyi Kızlarpınarı’ndan başlayıp, yukarıya kadar çıkacağız, yenileyeceğiz. Her şeyi dört dörtlük yeniden yapıp dizayn edip şehre nefes aldıracağız” dedi.