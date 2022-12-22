Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklayan ve eğitim öğretim hayatını sürdüren öğrencilerin velileriyle bir araya gelen Başkan Yücel, talepleri not ederken sorularını tek tek yanıtladı.

Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklayan ve eğitim öğretim hayatını sürdüren öğrencilerin velileriyle bir araya gelen Başkan Yücel, talepleri not ederken sorularını tek tek yanıtladı.

5 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hizmete kazandırılan Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin velileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, kırsal bölgelerde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla eğitime kazandırdığı, konforuyla 5 yıldızlı otelleri aratmayan kız yurdunda ailelerden gelen talep ve önerileri dinledi. Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nun öğrenciler için her şeyin düşünülerek yapıldığını söyleyen Başkan Yücel, kız yurdunda öğrencilerin barınma, çamaşır yıkama-kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği, kütüphane, dinlenme, bilgisayar odası, oyun-eğlence grupları, spor salonu ve okul servisi gibi pek çok hizmetin bulunduğunu belirtti.

Yurdu yapım aşamasında önceliklerinin kırsal mahallelerdeki kız çocuklarının barınma ve ulaşım sorunu olduğunu belirten Başkan Yücel; "Çok şükür dört dörtlük bir kız yurdu oluşturduk. Önceliğimiz onların aile sıcaklığında kaliteli bir yaşam sürmesi. Gerek görevli arkadaşlar gerekse müdürlerimiz öğrencilerimizle yakından ilgileniyor. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam standardı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onlar, sizlerin bizlere en kıymetli emaneti” dedi.