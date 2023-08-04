Alanya Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 12-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan organizasyon öncesi devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

17. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 12-13 Ağustos’ta başlayacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yağlı Pehlivan Güreşleri için devam eden hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Yücel, iki gün boyunca birbirinden çeşitli stantların açılacağı, konserler, oyunlar, off-road gibi birçok farklı etkinliklerin gerçekleşeceği Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri alanında ilgili başkan yardımcıları, müdürler ve teknik ekiple birlikte detaylı bir inceleme gerçekleştirirken; “Gökbel’de unutulmaz 2 gün yaşayacağız.” dedi.

Sibel Can ve Ankaralı Ayşe sahne alacak

17. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ilk gününde ünlü sanatçılardan önce Ankaralı Ayşe lakaplı Ayşe Dinçer, ardından ise Sibel Can en sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirecekler.

1000’in üzerinde güreşçi Gökbel’de kol bağlayacak

İkinci gün ise yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirilecek. Güreşlere, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar’ın başpehlivanları katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıl ki şampiyonu olan Yusuf Can Zeybek başta olmak üzere 50’yi aşkın başpehlivan ile birlikte 1000’in üzerinde pehlivan Gökbel er meydanında kol bağlayacak.

Yücel’den Gökbel’e davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iki gün boyunca şölen havasında geçecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne tüm Alanyalıları ve sporseverleri davet etti. Başkan Yücel, “Bugün Gökbel’deydik. Devam eden hazırlıklarımızı yerinde inceledik. Ekiplerimiz, güreşlerimize gelecek vatandaşlarımızın en iyi şekilde ağırlanması için her şeyi en ince ayrıntısıyla planlayarak hazırlıyor. Yaylaların yaylası Gökbel’de bu yıl 17.’si düzenlenecek Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerimize bütün hemşehrilerimi ve güreş severleri ata sporumuza sahip çıkmaya, bu coşku ve heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” dedi