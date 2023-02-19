Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen ve yüz yılın afeti olarak nitelendirilen depremin ardından Alanya’ya getirilen ve Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelere “geçmiş olsun” dileklerini ileten Başkan Yücel, onların taleplerini de dinledi.

“Yaralarımızı birlikte saracağız”

Depremzedelerle bir araya gelen Başkan Yücel, “Allah bu acıyı bizlere bir daha yaşatmasın. Alanya Belediyesi olarak depremin olduğu ilk günden itibaren her şeyimizle sizler için seferber olmaya çalıştık. AKUT, sosyal yardım ekiplerimiz, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekip ve ekipmanlarımızla elimizden geldiğince yardıma koştuk. Ardından kadirşinas vatandaşlarımızla hazırladığımız yaklaşık 200 yardım tırını ivedilikle deprem bölgesine gönderdik. Çok büyük bir afet yaşadık. Sizler burada bizlerin misafirisiniz. Her türlü ihtiyacınızı karşılayarak bu kötü günleri de birlikte atlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. En kısa sürede yaralarımızı hep beraber saracağız” dedi.

Depremzedelerle tek tek ilgilenen Yücel, onların taleplerini dinlerken minik misafirlere de oyuncak hediye etti. Depremzedeler, ilgi ve destekleri için Başkan Yücel ve ekibine teşekkürlerini iletti.