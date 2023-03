ANTALYA (İHA) – Antalya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya belediye çalışanlarıyla geleneksel olarak düzenlediği personel iftarında buluştu. Başkan Yücel’in iftar davetine 3 bin personel yakınları ile beraber katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Alanya Belediye personelleri ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Yücel’in davetine Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sümbül, Belediye Meclis Üyeleri ve personeller aileleriyle birlikte katıldı. 3 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Başkan Yücel, “İftar soframız birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

“Alanya Belediyesi güçlü bir ailedir”

“Alanya’ya hizmet etmek için hepimiz gece gündüz demeden özveriyle çalışıyoruz” diyen Başkan Yücel, “Biz, güçlü ve üretken bir ekibiz. Alanya’nın bugününü ve yarınını hep birlikte inşa ediyoruz. Alanya Belediyesi tüm çalışanları ile geniş ve güçlü bir ailedir. Alanya halkımıza ve bu şehirde yaşayan herkese en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Alanya’ya yaptığımız her hizmet, kazandırdığımız her proje, hizmete açtığımız her eserde sizlerin de emeği, desteği ve alın teri var. Doğudan batıya Alanya’nın tamamında tüm Alanya’yı kucaklayan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Özveriniz, gayretiniz ve emekleriniz için hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.