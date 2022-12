Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 10 ortaokul öğrencisine bisiklet hediye etti. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya gelen Yüce, üreten, düşünen ve harekete geçen gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Sami Akaryalı ve beraberindeki özel yetenekli öğrencileri misafir etti. Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Ekrem Yüce, üreten, düşünen ve harekete geçen gençlere ülkemizin çok ihtiyaç duyduğunu ifade ederek elinden gelen desteği vereceği söyledi.

Başkan Ekrem Yüce ayrıca geçtiğimiz hafta Vali Mustafa Uygur Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlanan Avrupa Atık Azaltım Haftasında öğrencilere çekilişle 10 adet bisiklet hediye edeceğini müjdelemişti. Bu çerçevede gerçekleştirilen çekiliş sonrası 10 ortaokul öğrencisi hediye bisikletlerini Başkan Yüce’nin elinden aldı. Öğrenciler bisiklet hediyeleri için teşekkür ederken, Başkan Yüce sağlıklı kullanmaları dileklerinde bulundu. Öğrencilerle tecrübelerini paylaştıktan sonra duygularını ifade eden Başkan Yüce, “Gençlerimiz, gelecek nesillerimiz bizim için paha biçilemez bir değere sahiptir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin en önemli unsurlarıdır. Her biriniz bu ülkenin yarınlarındaki mühendisleri, doktorları, yöneticileri olacaksınız. Ülkemizin üreten, düşünen ve harekete geçen gençlere ihtiyacı var. Sizin istek ve taleplerinizi her koşulda dinliyor, Büyükşehir olarak elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile şehrimizde birçok yatırımı hayata geçirdik. Bizler şehrimizde gençlerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri, kendilerini her alanda geliştirmeleri için çalışıyoruz” diye konuştu.