İstanbul’da bir araya gelen Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Filistin’e insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı. Toplantıya katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İsrail’in bu zulme acilen bir son vermesi gerektiğini, mazlumların bu savaştan kurtarılıp özgürlüğe kavuşturulmasının elzem olduğunu vurguladı. Yüce, “Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman görülmemiş bu hain saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantıya Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlık ederken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Azerbaycan, Kıbrıs, Lübnan, Özbekistan, Moldova, Moğolistan, Kırgızistan, Arnavutluk’tan gelen birlik başkanları ve birçok ilçe belediye başkanı toplantıya katılım sağladı.

Yönetim Kurulu Toplantısında birçok gündem maddesi karara bağlanırken devam eden savaşla ilgili tüm üyeler düşüncelerini paylaştı. Savaştan değil barıştan yana olan tüm yönetim kurulu üyeleri miktarı sonradan belirlenmek üzere Filistin’e insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı. Toplantıda söz alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bugün bizim için onurlu ve gururlu bir gün. Bugün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kuruluşunun 20. yıl dönümü fakat yüreklerimiz yaralı, içimiz kan ağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman görülmemiş bu hain saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail zulmünün bir an önce bitmesini, mazlumlara uygulanan zulmün bitmesiyle kurtuluşa ve özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.