Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mecliste Sakaryalıları heyecanlandıracak yeni müjdeler paylaştı. Sakarya Nehri’nin yeşil tabiatında 700 dönümlük bir mesire alanı, kaz evi sosyal tesisi ve ‘Zipline’ projesinin ilk sürüş müjdesini veren Yüce, vatandaşların huzur bulduğu yeni sosyal alanlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Tıbbi-aromatik bitki üretimi üniversite araştırma protokolünü kamuoyuna duyuran Yüce, “Yüzlerce şifalı bitki üretimiyle dikkat çeken Sakarya yeni araştırmayla tıbbi-aromatik bitki üretiminde dünyanın merkez üssü olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ekrem Yüce başkanlık ederken, meclis üyeleri, komisyon başkanları, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir bürokratları hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan Yüce, tarımda önemli bir adım olan ve meclisten yetki alan tarım protokolünü anlattı.

Sakarya’daki üretilen yüzlerce çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin araştırılması, üretimin geliştirilmesi ve Sakarya’nın bir pilot şehir olması için imzaları attıklarını belirten Yüce, çalışmaların yakında başlayacağını anlattı. Yüce, “Sakarya’nın mümbit, zengin toprakları Türkiye’nin dikkatini çekiyor. Üniversitemizde uzmanlar, akademik kadrolar dünyaya şifa olan tıbbi aromatik bitki üretim modellerimizi inceleyecek. Bu alandaki üretim konusunda merkez üssünü Sakarya yapacağız” dedi.

Sakarya’nın dünyada ve Türkiye’de en geniş arazide tarımsal üretim yapan şehir olma özelliğini taşıdığını kaydeden Yüce, “Tarım da diğer şehirlerden bir farklılık olması adına büyük adımlar attık. Tarımda SBB olarak 6 bin dönüm arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapan Dünyada ve Türkiye’de tek şehiriz. Bizlere bu konuda büyük bir destek veren şehrimize şükranlarımı sunuyorum. Sakarya’nın tarım alanındaki bu yükselişini sürdürmek adına yeni girişimler, yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Tarımda dünya vizyonumuzu tamamlandığımızda dünyanın parlayan şehri olacağız inşallah” diye konuştu.

Kaz evi, mesire alanı ve Zipline

Başkan Yüce, ayrıca Sakaryalılara yaz sezonunun girişinde 2 güzel müjde verdi. Şehrin belirledikleri bir noktasında kaz evi projesi hayata geçireceklerini ifade eden Yüce, ayrıca Arifye’de bulunan Gölya’ya sınır noktada Sakarya Nehri kenarında 700 dönüm arazi üzerine, doğanın en zengin noktasına bir mesire alanı inşa edeceklerini müjdeledi ve ayrıca herkesin beklediği ‘Zipline’ projesinin kısa süre içinde hizmete başlayacağını anlattı. Yüce, “700 dönüm arazi üzerine Gölya’yla birleşim noktasında görsel olarak zengin bir mesire alanı hayata geçireceğiz. Ayrıca son dönemde çok popüler olan kaz evlerinden bir tanesini de şehrimizde kazandıracağız” dedi.

Sakarya Bike Fest onur vericiydi

Sakarya’da 1 ay boyunca devam eden Sakarya Bike Fest çerçevesinde ev sahipliği yapılan dev müsabakaları anlatan Yüce, “Bisiklet fırtınası esen Sakaryamızda 25 ülkeden 232 sporcu pedal çevirdi. 23 yaş altı kadınlar, 23 yaş altı erkekler, elit kadınlar ve elit erkekler olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda kupalar sahipleriyle buluştu. Bike Fest’e önce MTB dağ bisikleti, sonra Tour Of yol bisikleti ve son olarak BMX dünya kupası ile devam ettik. Programlar çerçevesinde dünyanın en heyecan verici bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapmaktan onur duyduk” diye konuştu.

Sakarya bisiklet yolunda ilk olacak

Yüce, yakında TUBİS projesiyle Sakarya’da bisiklet kiralama işleminin başlayacağını ve gölü, şehri, kentin simge mekanlarını bağlayan bisiklet yollarının 200 kilometreye ulaşacağını anlatırken, “İlk etabını tamamladığımız Projenin, 57 km’lik uzunluğu Sapanca Gölü kenarından olmak üzere; Kocaeli Büyükşehir sınırına kadar gidecek ve tamamlandığında toplam bisiklet yolu ağımız 200 km’yi geçmiş olacak. Sakarya’da ilk kez yerel bisiklet yolları ile ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacak. 14 Haziran itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Ayçiçek Vadimizde bin adet turuncu bisikleti, bisiklet severlere kiralamaya başlayacağız” şeklide konuştu.

Zipline yakında başlıyor

Eğlence tutkunlarının merakla beklediği ‘Zipline’ tesisinde heyecan dolu yolculuğun yakında başlayacağını belirten Yüce sözlerini şöyle tamamladı: “D-100 Karayolu Erenler geçişinde, Sakarya Nehri yatağı üzerine inşa edilen ‘zipline’ hattının yapımını tamamladık. Kısa bir süre önce çalışmalarına başladığımız 16 metre yüksekliğindeki 2 ayrı kulenin yapımını tamamladık. Hemşerilerimizin nehir üzerinde yolculuk yapacağı taşıyıcı hatların montaj işlemlerini tamamladık. 305 metrelik taşıyıcı tellerimizi hazırlayarak güvenlik için tüm önlemleri hassas bir şekilde aldık. Son dokunuşları tamamladığımız zipline projemizin son dokunuşlarını da yakın zamanda tamamlayarak inşallah açılışını yapacak, nehir üzerinden yolculukları başlatacağız” ifadelerini kullandı.

80 gündem maddesi görüşüldü

Meclis gündemi; 1. maddeden 29. maddeye kadar olan maddeler İmar ve Bayındırlık komisyonundan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. 30. madde Plan ve Bütçe komisyonuna, 31. madde ise Hukuk komisyonuna havale edildi. 32 ile 63. madde arasındaki gündemler İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75 ve 80. maddeler oy birliğiyle kabul edildi. 72. madde Hukuk, 73. madde Plan ve Bütçe, 76. madde İmar ve Hukuk, 77, 78 ve 79. maddeler ise İmar ve Bayındırlık komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.