Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin açılışına katıldı. Aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirten Yüce, “UTÇEM ile yeni üretim teknikleri ortaya koyup, geleneksel ve yöresel üretimde merkez olacağız. Toprak ile iklime uygun, katma değerli ürünler burada üretilecek” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle açılan Sakarya Ticaret Borsası’nın (STB) Lisanslı Depolama Tesisi projesinin açılışına katıldı. Aynı noktada yürüttükleri UTÇEM projesiyle geleneksel ve modern tarımın merkezinin Sakarya olacağını belirten Yüce, “UTÇEM ile yeni üretim teknikleri ortaya koyup, geleneksel ve yöresel üretimde merkez olacağız. Toprak ile iklime uygun, katma değerli ürünler burada üretilecek” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımda vizyon projelerle Sakarya’nın ülkede parlayan yıldız olması için yoğun bir çaba harcıyor. Başkan Yüce’nin talimatıyla şehrin dört bir yanında Sakarya Botanik Vadisi, Yanık Fidan Teşhir Merkezi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, BAHÇEM gibi projelerle tarımda markalaşan Büyükşehir, yeni projeleri de bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Alancuma’da başlatılan Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesinin yanında Büyükşehir’in tesis ettiği alanda Sakarya Ticaret Borsası (STB) tarafından inşa edilen, altyapı ve üstyapının tamamen belediye tarafından yapıldığı Lisanslı Depolama Tesisi açıldı.

Açılışa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Milletvekili Çiğdem Çiğdem Erdoğan Atabek, Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Vali Çetin Oktay Kaldırım, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ilçe belediye başkanları, TOBB temsilcileri, oda ve borsa temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Yüce, tarımda vizyon projelerin başında gelen dev proje UTÇEM için yapılan çalışmaları anlattı. Sakarya’da yürüttükleri tarımsal üretimde natürel ve kaliteli gıdayı ürünü, geleneksel tekniği modern teknolojiyle harmanlayarak ürettiklerini ve böylelikle kazanç ile kaliteyi artırdıklarını ifade etti.

Alancuma’da başlatılan içinde tıbbi, aromatik, meyve bahçeleri, 7 coğrafyadan köy evleri ve eğitim alanları bulunan UTÇEM projesinde ekim, dikim ve hasat sürecinin başladığını ve önümüzdeki yıl inşa sürecinin başlayacağını belirten Yüce, bu merkezde geleneksel, yöresel üretim tekniklerinin modern teknolojiyle harmanlanarak uygulanacağını, çiftçilerin ve tüm vatandaşların tarımsal anlamda eğitim alabileceğini söyledi. Başkan Yüce şehrin iklimine, toprak yapısına uygun ürünlerin üretim potansiyelini maksimuma çıkarmak ve Sakarya’yı tarımsal üretimde parmakla gösterilen, örnek bir şehir haline getirmek istediklerini vurguladı.

“Sağlıklı, güvenilir ve genetiğiyle oynanmamış ürün”

Genetiğiyle oynanmamış, sağlıklı gıdaların tüketimi noktasında önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Malumunuz Sakarya’mız doğası, kültürü, sanayisi ve tarım potansiyeli ile ülkemizin en yaşanabilir kentlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu potansiyeli arttıracak projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz. Her birimiz ülke çapında gıda sektöründe gelinen noktanın farkındayız. Natürel ve kaliteli gıdaya, sertifikalı ürünlere olan talep arttı ve her geçen gün de bu ürünler daha geniş kitleler tarafından talep görmektedir. Bu durum da doğal ürünlere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Sağlığımızı korumak ve evlatlarımızı güvenle yetiştirmek için zirai ilaç kalıntısı olmayan güvenilir ve sağlıklı gıdalar ile genetiğiyle oynanmamış ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin uygun fiyatla güvenilir sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak işte bu yüzden tarımsal projelerimize azami ölçüde önem gösteriyoruz. Bunu yaparken de geleneksel üretimi, bilgiyi, beceriyi modern teknolojiyle harmanlıyoruz. Böylece üretim sürecini hızlandırıyor, verimi ve kazancı artırıyoruz” dedi.

“Sakarya’nın tarım potansiyeli”

Yüce Sakarya’nın iklim ve hava koşulları ile toprak yapısının tarımsal üretim için ciddi potansiyel taşıdığını belirterek, “Şehrimiz; hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle şehrimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için pek çok proje hayata geçirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem ve destek veriyoruz. Lisanlı Depoculuk alanının yanında AR-GE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) bulunuyor. Meyve dikimlerimiz bu yıl tamamlanacak ve idari bina inşaatlarımıza başlayacağız. Merkezimizde yeni üretim tekniklerinin gösterildiği, deneme ve demonstrasyon alanlarının bulunduğu, geleneksel ve yöresel ürünlerin üretildiği, başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese eğitim verileceği bir merkez olacak. Çiftçilerimiz, genç girişimcilerimiz; şehrimizin toprak ve iklimine uygun, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi konusunda bilinçlenecek, üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenerek bilinçli üretimdeki yerlerini alacaklar. Lisanlı depoculuk alanın yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol neticesinde Tarım Meslek Lisesini açacağız. Böylece tarladan sofraya sağlıklı gıda zincirinin oluşmasında; bu işin eğitimini almış, bilinçli üreticilere sahip olacağız” diye konuştu.

“Lisanslı Depoculuk Tesisi ve sektöre desteği”

Açılan Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin inşa sürecini anlatan ve sektöre katkısına atıtfa bulunan Başkan Yüce, “Sakarya Ticaret Borsası ile Aralık 2019 da imzaladığımız protokol neticesinde Erenler Alancuma’daki alanı Lisanslı depolama tesisi yapılabilmesi için Sakarya Ticaret Borsası’na devretmiştik. Akabinde Ticaret Borsası ile bir protokol daha imzaladık. Bu protokol ile de gerek Yol Bakım ve Asfalt Daire Başkanlığımız gerek SASKİ marifeti ile bu alanda altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Böylece şehrimize Lisanslı Depolama Tesisimizi kazandırmış olduk. Lisanslı depoculuk, tarıma ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettiren hemşerilerimiz için çok önemli bir yere sahiptir. Sanayi şehri olduğumuzdan dolayı nüfusun artması kaçınılmazdır. Bu sebeple şehrimizin gerek tahılda gerek fındıkta çiftçimizin mağdur olmaması adına Lisanslı Depoculuk Tesisleri büyük önem arz etmektedir. Çiftçilerimiz, üretimini gerçekleştirdikleri hububatları depolama alanında gerek hava şartlarından gerek böceklenmeden kaynaklı stok sıkıntısı çekmektedir” şeklinde konuştu.