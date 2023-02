Sakarya Büyükşehir Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Ziraat Odası 10. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı. Programda konuşan Yüce, “Tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada birçok projeye imza attık” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Ziraat Odası’nın 10. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Pamukova Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan 10. Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan Yaşar Ulukaya, yeniden başkan oldu. Toplantıya Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik, APEK Başkanı Sebahattin Karasakal, Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, Pamukova Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Erengül Taşpınar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda temsilcileri ve STK başkanları katıldı.

Genel kurulda konuşan Başkan Yüce, her alanda faaliyet içerisinde olduklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin yanında olmak için hayatın her alanında faaliyet göstermekten kaçınmıyoruz. Bizim en temel çalışma alanlarımızdan birisi hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmaktır. Temiz ve kesintisiz içme suyu, sağlıklı kanalizasyon sistemi, güvenli yollar, rahat ulaşım ağı, sosyal hayatın çeşitliliği, kültürel zenginlik ve eğitim olmak üzere hemşerilerimizin gündelik yaşamlarını şekillendiriyor, şehrimizin her karışına hizmet veriyoruz” dedi.

Programda Pamukova’ya yapılan yatırımlara da yer veren Başkan Yüce, “Kısa zaman içerisinde Pamukova’ya çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 46 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 37 milyon 508 bin lira yatırım yaptık. 61 kilometreye tekabül eden 72 bin ton asfalt çalışması yaptık ve bin 241 ton asfalt ile tamir bakım çalışması gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 51 bin 589 metreküp iyileştirme dolgu çalışması da ekiplerimiz tarafından özenle gerçekleştirildi. İlçe belediyemizle yaptığımız protokol neticesinde 24 bin 527 ton asfalt ile 20 kilometrelik yol hizmetler arasında yerini aldı” diye konuştu.

Başkan Yüce tarımsal alanda gerçekleştirilen projelere de vurgu yaparak, “Sakarya, hava ve iklim şartları açısından tarımsal üretim için uygun, tarımsal makine ve araçları kullanımının yoğun; tarla, bahçe bitkileri ve meyvecilik ürünleri açısından zengin ve çeşitlilik arz eden bir bölgedir. Şehir ekonomisinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. Bu sebeple tarımın sanayi ile entegrasyonuna dönük uygulamalara önem veriyoruz. Bunun için birçok projeye imza attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sera A.Ş. ve Fidan A.Ş.’i şehrimize kazandırdık. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, UTÇEM, Sakarya Botanik Vadisi, Endüstriyel Kenevir, Hastalıktan Ari Manda Çiftliği, salep, safran, çilek ve istiridye mantarı yetiştiriciliği gibi projelerimizle de tarım potansiyelimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yüce konuşmasının devamında ata tohumuna sahip çıktıklarını belirterek, “Tarımın en temelinde olan, kültürel mirasımızın yapı taşı olan şey elbette tohumdur. Atalarımızdan gelecek nesillere ulaştırılmak üzere miras olarak devraldığımız tohumların korunması, çoğaltılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Yüce, genel kurulun ardından yeniden Pamukova Ziraat Odası Başkanı olan Yaşar Ulukaya ve yönetimini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Yeniden Pamukova Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Yaşar Ulukaya, her ortamda çiftçinin sesi olmaya gayret ettiğini ve bu gerçeği sorumluluk makamında olan herkese iletmeye çalıştığını dile getirdi.