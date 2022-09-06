Avokadodan, kenevire, domatesten, aromatik bitkiye kadar yüzlerce çeşit ürünü üretip piyasaya sunan Sakarya Büyükşehir, 3 ayda 18 dönümden aldığı 20 tondan fazla organik çilekle piyasaya can suyu oldu. Başkan Ekrem Yüce, “Dünyanın en bereketli toprağındayız ve ne ekersek, meyvesini alıyoruz. Geçmişten gelen birikimle tarımda öncü, üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam edeceğiz. Tarım, bu şehrin geleceği olacak” dedi.

Avokadodan, kenevire, domatesten, aromatik bitkiye kadar yüzlerce çeşit ürünü üretip piyasaya sunan Sakarya Büyükşehir, 3 ayda 18 dönümden aldığı 20 tondan fazla organik çilekle piyasaya can suyu oldu. Başkan Ekrem Yüce, “Dünyanın en bereketli toprağındayız ve ne ekersek, meyvesini alıyoruz. Geçmişten gelen birikimle tarımda öncü, üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam edeceğiz. Tarım, bu şehrin geleceği olacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, tarımda bir ilk olan projelerle ve atılımlarla öncü belediye oldu. Sakarya’da bu alanda gerçekleştirilen uygulamalar Türkiye’nin 81 ili için örnek teşkil etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birçok bakanlığın onay sürecinden geçerek desteğini alan Büyükşehir, üreten şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sakarya, Büyükşehir’in projeleriyle dünyanın örnek aldığı bir şehir oldu. Yüksek ziraat mühendisliği tecrübesini ve birikimine icraatlarına yansıtan Başkan Ekrem Yüce, şehrin dört bir yanında meyve ve sebze üretim alanları oluşturarak şehir ekonomisine katkı sağlanması için mesai harcıyor.

18 dönüm arazide 20 tondan fazla çilek

Ürün toplama merkezi ve soğuk hava deposu projelerinin üretime ve satışa yön verdiği güney bölgesindeki Pamukova’da yapılan meyve üretimi ciddi bir karşılık buldu. Bakacak Mahallesi sınırları içinde Sera A.Ş tarafından hazırlanan 18 dönümlük arazi, şehrin en bereketli bahçelerinden bir tanesine dönüştü. Ziraat mühendisleri, üretim elemanları ve ürün geliştirme uzmanlarıyla ciddi bir sistem oluşturan Büyükşehir, bu arazide 3 ay gibi bir sürede 20 tondan fazla çilek üretti. Üst sınıf kalitesi, doğallık seviyesinin yüzde yüz olması ve fiyatıyla Büyükşehir’in çilekleri büyük bir ilgi gördü.

Büyükşehir her türlüsünü üretiyor

Sakarya’nın genelindeki pastane, dondurma, kafe sektörüne uygun fiyatlarla sunulan çilekler, yerinde görmek isteyenlerin de ziyaretine açıldı. Kentin en kaliteli ürün ağını oluşturan Büyükşehir, yılın son dönemlerine kadar üretim yapmayı ve hasat kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca çileğin yanında Sakarya Botanik Vadisi’nde tıbbi-aromatik bitki, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde domates ile gül, Alancuma’da kenevir, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (UTÇEM) avokado ve farklı alanlarda birçok üretim yapan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de tarım şehri olarak anılıyor.

“Bu bereketli toprakları en verimli şekilde kullanacağız”

Başkan Ekrem Yüce üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya için çok çalıştıklarını belirterek, “Sakarya’nın tarımda sembol olması arzusuyla, bu verimli toprakları en iyi şekilde kullanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Karasu’dan Kocaali’ye, Akyazı’dan Geyve’ye ve Sapanca’dan Arifiye’ye şehrin dört bir yanında tarım projelerimizi hayata geçirdik. Bu bereketli topraklarda meyvenin, sebzenin, bitkinin yüzlerce çeşidini hasat ediyor ve vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yüce Allah’ın güzel kentimize bahşettiği harika bir özellik var. Toprağa ne ekersen, sana meyve olarak geliyor. Geçmişten gelen tecrübemizi kullanarak dünyanın dört bir yanından şehirlerin gelip incelediği, kendilerine rol model olarak belirledikleri projeleri hayata geçirmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Sakarya tarımla üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam edecek. Tarım bu şehrin geleceği olacak” şeklinde konuştu.