Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden SUBÜ rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı konuk eden Başkan Ekrem Yüce, ortak çalışmaların devam edeceği, SUBÜ ile şehrin gelişimine katkı sağlamayı sürdürecekleri vurgusunda bulunarak, “İnşallah önümüzdeki süreçte de üniversitelerimizle iş birlikleri geliştirmeye, öğrencilerimizle yeni projelerde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Prof. Dr. Sarıbıyık’a muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden SUBÜ rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı konuk eden Başkan Ekrem Yüce, ortak çalışmaların devam edeceği, SUBÜ ile şehrin gelişimine katkı sağlamayı sürdürecekleri vurgusunda bulunarak, “İnşallah önümüzdeki süreçte de üniversitelerimizle iş birlikleri geliştirmeye, öğrencilerimizle yeni projelerde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Prof. Dr. Sarıbıyık’a muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden SUBÜ rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı makamında ağırladı. Büyükşehir ile SUBÜ’nün birlikte güzel projelere imza attığını dile getiren Rektör Sarıbıyık, Başkan Yüce’ye desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Yüce, görevinin yeni döneminde Prof. Dr. Sarıbıyık’a başarılar diledi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Büyükşehir Belediyemizle birçok ortak çalışmamız var. Bunlara yenilerini eklemeye ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle Karadeniz’e Pedal Çevir projemiz önemli bir mesafe kat etti. Büyükşehir Belediyemizin tarım alanında dikkat çeken çalışmaları var. Ziraat Fakültemiz de bu anlamda ciddi işler yürütüyor. Katkı sağlayabileceğimiz birçok alan olduğunu düşünüyorum” dedi.

SUBÜ Rektörü olarak göreve yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı kutlayan ve ortak çalışmaların devam edeceği vurgusunda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir olarak, Sakarya’mızın gelişmesi için bilimden fazlasıyla faydalanmamız, üniversitelerimizin katkısını muhakkak almamız gerekiyor. Aynı şekilde biz de üniversitelerimize güç katmak durumundayız. Ortak projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya’mızın daha güçlü yarınlara hazırlanmasında ortak aklı önceliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de üniversitelerimizle projeler geliştirmeye, öğrencilerimizle yeni projelerde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Başlayan bu yeni dönemde muvaffakiyetler diliyor, nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.