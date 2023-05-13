Sakarya Büyükşehir’in serasında üretilen yerli ve organik domatesler düzenlenen törenle Sakaryalılara tanıtıldı. Başkan Yüce, “Hem ülke hem de şehir ekonomisine büyük katkı sağladığı yerli ve organik domateslerimiz şehrimize hayırlı olsun” dedi. Tören sonunda vatandaşlara domates dağıtımı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımda yenilikçi proje olarak hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde üretilen yerli ve organik domatesler düzenlenen törenle Sakaryalılara tanıtıldı. Demokrasi Meydanı’ndan düzenlenen törene TOGG’la gelen Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayı Ertuğrul Kocacık, meclis üyeleri, bürokratlar, vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Tören sonunda serada üretilen 8 çeşit domates vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

“Alnımız ak başımız dik”

Konuşmalarına katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bildiğiniz üzere Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri var. Bu seçim Türkiye’mizin aydınlık yüzyılına aralanan bir kapısıdır. Öncelikle hepinize oy kullanmak için sandık başına gitmeye devam ediyorum. İnanıyorum ki alnımız ak başımız dik bir şekilde geleceğimize, umutlarımıza taş koymaya çalışanlara bir cevap verelim. Yerli milli silahlarımızı, İHA’larımızı SİHA’larımızı, yerli ve milli arabamız TOGG’u, şehir hastanelerimizi, yollarımızı, tünellerimizi, barajlarımızı, bulduğumuz enerji kaynaklarımızı bu millete çok görenlere Pazar günü bir cevap verelim” diyerek Cumhur İttifakına ve Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

“Dünya’ya örnek proje”

“Sakarya’mızı güçlendirdikçe hem şehrimiz hem ülkemiz kazanmaktadır, bu da bizlere haklı bir gurur ve daha da çalışma aşkı veriyor” diyen Başkan Ekrem Yüce, “Türkiye’ye örnek proje olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni büyük bir kararlılıkla hayata geçirdik. Dünyaya parmak ısırtan projede, örtü altı tarımın en ileri örneklerinden biri olması ile kendi alanında Türkiye’de bir ilktir. Seracılık Mükemmeliyet Merkezimiz; aynı zamanda Nevşehir’de, Niğde’de, Eskişehir’de, Kırklareli’nde ki projelere de örnek oluyor. Oradaki yatırımcılarda bizim seramızı gezip, keşfederek gerekli bilgi ve tecrübeler edinerek yatırımlarına başlıyorlar. Yurt içinden olduğu gibi yurtdışından da ciddi ilgi gören seramıza en son Togo Cumhuriyetinden bir yatırımcı geldi. O da Kuzey Afrika’da vanilyalı karabiber yapmak için bizzat teknik bilgiyi aldı” şeklinde konuştu.

“5 dekarlık alana çilek üretimi”

Sera ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Seramızda yerli çeşitli tohumları kullanıyoruz. Besleme konusunda ise hem yapraktan hem kökten, kendi üretimimiz olan solucan gübrelerimizi kullanıyoruz. Bunun da geri dönüşlerini verimli şekilde alıyoruz. Aydın’da, İzmir’de, Ankara’da, Bursa’daki seralara da ön deneme amaçlı solucan gübrelerimizden verdik. Onlarda şu an bizim ürettiğimiz solucan gübrelerini kullanmaktalar. Seramızın yan tarafına 5 dekarlık bir alana topraksız çilek ve dikey marul serası projemizde baya yol aldık. İnşallah bu yıl içerisinde dimini gerçekleştireceğiz. 25 bin dekarlık alanda, 40 bin dekarlık dikimini gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 100 bin fide ile yıl boyu üretimi sağlıyoruz. Topraksız tarımda üretimimizin ana desenini yerli ve milli çeşitleri domatesler oluşturdu. Türkiye’ye örnek proje olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizin hem ülke hem de şehir ekonomisine büyük katkı sağladığı yerli ve organik domateslerimiz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.