Millet Bahçesi ziyaretinde hemşerileriyle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Şehrimize birçok sosyal donatı alanı kazandırdık. Millet Bahçemizde çalışmalarımızı gayretle sürdürüyor vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehirdeki sosyal donatı alanlarını ziyaret ederek hem hemşerileriyle bir araya geliyor hem de Büyükşehir işletmelerini yerinde inceliyor. Son olarak Millet Bahçesi’ni ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce burada Millet Kıraathanesi ve Kabak Evi’nde incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi’nde hemşerileriyle hasbihal eden Başkan Yüce, “Şehrimize birçok sosyal donatı alanı kazandırdık. Birçoğu şehir merkezinde olmak üzere Millet Bahçesi, İl Ormanı, Acarlar Longozu, Maden Deresi, Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, Uçak Kafe, Vagon Kafe, Ters Ev gibi birçok sosyal donatı alanını sorumluluğumuz altına aldık ve bu sosyal alanlara BELPAŞ marifetiyle uygun fiyatta kaliteli hizmet veren işletmeler açtık” dedi.

Yüce, “Bugün de şehrimizin eşsiz sosyal donatı alanı Millet Bahçesi içerisinde bulunan işletmelerimizi ziyaret ettik ve hizmet alan hemşerilerimizle hasbihâl ettik. Millet Bahçemizde çalışmalarımızı gayretle sürdürüyor vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet ediyoruz. İştiraklerimizle hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermek adına çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.