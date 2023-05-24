Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gençleri bilme ve sanata teşvik eden mesajlar verdi. Yüce, “Sakarya’mızın daha iyi noktaya yükselmesi sizlerin elinde. Çok güzel ve başarılı bir proje geliştirmişler. İnşallah 2 farklı girişim birinci olur ve Türkiye’ye örnek olur” dedi. Öğrencilerin ‘Biyoteknoloji ve İnovasyon’ alanında hazırladığı proje Türkiye finallerine kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Proje Okulu’nun öğrencileri ve öğretmenleri makamında ağırladı. Okul Müdürü Kadir Gezer, Müdür Yardımcısı Neslihan Çalışkan, Kimya Öğretmeni İlhan Gün ve proje öğrencileri; Hilal Mollaoğlu, Sevdegül Sezer, Şevval Cin ve Rümeysa Uyar’ı makamında kabul eden Başkan Yüce, yaptıkları projelerle önemli bir başarı yakalayan öğrencileri tebrik etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan 2 proje, ‘Biyoteknoloji ve İnovasyon’ alanında Türkiye finallerine kalarak önemli bir başarıya imza attı. Başkan Yüce, öğrencilere başarılar dileyerek Sakarya’nın adını birincilikle gururlandırmalarını istedi.

Öğrencilerin her alanda kendilerini daha ileriye taşımaları için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, “Geleceğimizi şekillendirecek, yarınlarımıza yön verecek olan öğrencilerimizin her zaman ihtiyaçlarını dinliyor, onların bir adım daha ileriye atılabilmeleri için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır. Öğretmenlerimiz sayesinde pırıl pırıl gençlerimizi yarının önemli mevkilerinde göreceğiz. Ülkemizin kalkınması, Sakarya’mızın daha iyi bir yerde olması öğrencilerimizin ve gençlerimizin elinde” diye konuştu.

Başkan Yüce, projede yer alan öğrencilerin başarılarının her zaman devam etmesi için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, “Öğrencilerimiz bizleri çok gururlandırdı. Yenilikçi ve geliştirilebilir projeler yaparak Sakarya’mızın adını Türkiye finaline yazdırdılar. Öğrencilerimizin bu önemli başarılarında katkısı olan başta okul müdürümüz ve tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bizler de öğrencilerimizin destekçisi olacağız ki geleceğimize daha iyi ışık tutabilelim. İnşallah 2 farklı projemizde birinciliği hak eder. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.