Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce inşaat ile jeoloji mühendislerinden oluşan STK heyetiyle görüşmesinde Sakarya’da yapılaşmayla ilgili ortak akıl mesajı verdi. Bilimin ve temsilcilerinin katkısıyla Sakarya’da kentsel dönüşüme hız vererek güvenli yerleşimi tesis edeceklerini belirten Yüce, tüm şehre destek çağrısı yaptı. Yüce, “Depreme tam anlamıyla hazır bir kent olmak istiyoruz, bu el birliğiyle olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan gelen heyeti makamında ağırladı. Makam ziyaretinde Sakarya Mimarlar Odası Başkanı Bora Altınışık, Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Semih Uçar, Sakarya Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yalçın Meriç ve birçok mühendis yer aldı.

Depreme hazırlık ve kentsel dönüşümün masaya yatırıldığı toplantıda Yüce, “İmkanlarımızı bilimin ve değerli temsilcilerinin ışığında kullanarak Sakarya’da güvenli yapı stoğunu tesis ederek depreme tam olarak hazır bir kent olmak istiyoruz” mesajı verdi. Başkan Yüce, ayrıca Sakarya’da depreme dayanıklı, deprem kuşağında olan şehrin yapısına uygun ve tespit edilecek güçlü zeminler üzerinde üretilecek konutlarla riski azaltabileceklerini ifade etti.

Sakarya’da inşaat üzerine çok değerli bilimsel araştırmalar yürüten temsilcilerin çok önemli bir rolü olduğunu ifade ederek, daha güçlü bir şehir için belediye ve STK’lar olarak el ele vereceklerini vurguladı. Dernekkırı Afet Yönetimi Projesi ve dönüşüme öncülük etmek için kurulan Konut A.Ş’nin güvenli yapı üretim sürecini anlatan Başkan Yüce, “İnşaat süreciyle ilgili alanında uzman isimleri bulunduran tüm STK’ların desteğini bekliyoruz” vurgusu yaptı.

Heyetle önemli temaslarda bulunan Yüce, “İş birliği yaparak geleceğin Sakarya’sını inşa etmek istiyoruz. Şehrin gelişimi için birçok hayati projeyi uygulamaya aldık. Bu noktada bilimin, teknolojinin ve alanında uzman kişilerin kıymeti elbette çok büyük. Konut A.Ş ile kentin zemin açısından en sağlıklı olduğu noktalarında konut üretip en makul şekilde halkın hizmetine sunacağız. Bunun anında afet ve acil durum faaliyetlerimizi güçlendirecek, Dernekkırı’nda kuracağımız merkezimizde etkin müdahale için uzman personel yetiştireceğiz” dedi.

Sakarya’daki yapı stoğunun son durumu hakkında bilgi veren Yüce, “Sakarya’da üzerinde durmamız gereken 10 bine yakın bina var. Bu binalar 4 katlı ve üstündekiler. Sakarya’mızda muhtemel bir sorun olmaması adına vatandaşlarımıza birçok çağrı yapıyoruz. Sakarya’da risk analizinin yapılması geleceğe hazırlanmamızın temelini oluşturacak. Bu konuda sizlerin de destekleri bizler için önemli. İnşallah Sakarya’da ki bu geleceğe olan dönüşüm çalışması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Depreme dayanıklı bir yapı stoğunu el ele oluşturacağız. Bu süreçte atılacak her bir adımda bilimin, inşaat alanındaki uzmanların ve STK’ların rolü çok büyüktür. Desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.