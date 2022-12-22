Sakarya Büyükşehir Belediyesi yoğun bir mesai harcadığı Pamukova’da 72 bin sıcak asfaltı bölgeyle buluşturarak 11 mahalleyi yepyeni bir yüze kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yoğun bir mesai harcadığı Pamukova’da 72 bin sıcak asfaltı bölgeyle buluşturarak 11 mahalleyi yepyeni bir yüze kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güneyde gündüz demeden, gece demeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. İlçelerde yoğun bir mesaiyle asfalt rekoruna ulaşan Büyükşehir, kırsalda bulunan tüm mahallelere hizmet götürüyor. Başkan Ekrem Yüce, Pamukova’da özellikle asfalt konusunda yapılan yatırımları düzenlenen lansman programında anlattı. Yüce, bölgenin ulaşımına güç katmak ve Pamukova’nın gelecek yüzyıl için ihtiyaçlarına cevap vermek için 2019’dan bu yana 11 mahallenin yolunu 72 bin ton asfalt asfalt kullanarak sil baştan yenilediklerini söyledi.

“Pamukova’ya yapılan hizmetlerimizi inşallah ikiye katlayacağız”

Başkan Yüce bölgedeki hizmetleri ikiye katlayacaklarını belirterek, “Pamukova’ya yapılan hizmetlerimizi inşallah ikiye katlayacağız. Ana gövde olarak Pamukova’nın sorunları çözüme kavuşturduk. Hedefimiz vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmektir. Günübirlik değil yüz yıllık ihtiyacı karşılayabilecek hizmetler yapıyoruz. Pamukova’da yeni imara açılan bölgelerde ve daha önceden yapımı tamamlanan kanalizasyon hatlarının yetersiz olan kısımlarında 5 kilometrelik kanalizasyon hattı inşa ettik ve yeniledik. Üstyapı çalışması yapılacak bölgelerde, yeni imara açılan alanlarda ve sık sık arıza veren yerlerdeki 42 kilometrelik içme suyu hattı inşa ettik ve yeniledik. Toplam hacmi 400 metreküp olan 11 depo inşa ettik. Esentepe Park’ın işletim hakkını alarak seyir terası konseptini açtık” dedi.