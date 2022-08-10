En işlek bölgesel demiryollarından biri olan Adapazarı Ekspres’in yanı sıra ülkenin en büyük vagon üretim tesislerinden birine sahip olan Sakarya’ya ‘Çınarlı Vagon Kıraathanesi’ geliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, “Sakarya’nın simgesi haline gelen vagon artık şehrin buluşma noktası olacağı sosyal bir mekan haline gelecek” dedi.

En işlek bölgesel demiryollarından biri olan Adapazarı Ekspres’in yanı sıra ülkenin en büyük vagon üretim tesislerinden birine sahip olan Sakarya’ya ‘Çınarlı Vagon Kıraathanesi’ geliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, “Sakarya’nın simgesi haline gelen vagon artık şehrin buluşma noktası olacağı sosyal bir mekan haline gelecek” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehre yeni bir sosyal donatı alanı kazandırıyor. Daha önce AIRBUS A300 uçağını şehre getirerek Uçak Kıraathanesi’ni vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir bu kez şehrin simgesi haline gelen vagonu Çınarlı Vagon Kıraathanesi’ne dönüştürüyor. Demiryolu ve vagon üretim tesisi ile özdeşleşen semt olan Mithatpaşa’da yer alan çalışmaları inceleyen Başkan Yüce, “Hemşerilerimizin kıymetli zamanları için en özel adreslerden biri olacak Çınarlı Vagon Kıraathanemizi en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

Başkan Ekrem Yüce, “Uzun yıllar boyunca ülkeye hizmet eden ve mekanik ömrünü tamamlayarak atıl duruma gelen vagonu satın alarak ikinci kez vatandaşların kullanımına sunuyoruz. Baştan aşağı yenilediğimiz vagonumuz Uçak Kıraathanesi’nde olduğu gibi lüks bir restoran görünümüne kavuşacak. Nostaljik hatıralarımızla dolu olan ve şehrin sembolü haline gelen vagon artık şehrin yeni buluşma alanı olacak. Çınarlı Vagon Kıraathanesi ismi ile hizmet verecek olan tesisin etrafını da vagon ve demiryolu dokusuna uygun bir şekilde dizayn ediyoruz. 7’den 70’e tüm misafirlerini ağırlayacak olan Çınarlı Vagon Kıraathanesi’ni kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacağız” diye konuştu.