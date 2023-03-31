Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’na Sakarya’da hayata geçirdiği projelerini tanıttı. Projelere hayran kalan Kurtoğlu, Sakarya’nın seviye atladığını dile getirdi. Başkan Yüce, “Tarımsal üretimde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor, şehrimizi bu alanda önemli bir merkez haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kadim dostu ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’na Sakarya’da hayata geçirdiği projelerini tanıttı. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nden UTÇEM’e, Damızlık Manda Üretim Tesisinden Sakaryapark Zipline projesine kadar birçok projeyi birlikte ziyaret eden ikili incelemelerde bulundu. Başkan Yüce’ye şehre kazandırdığı projelerden dolayı teşekkür eden Cengiz Kurtoğlu, Sakarya’ya hayran kaldı. Başkan Yüce’de nazik ziyaretlerinden ötürü sanatçı Kurtoğlu’na teşekkür ederek Sakarya’da üretilen şifalı ürünlerden takdim etti.

Tanıtım gezisine hem şehrimizin hem de ülkemizin tarım potansiyeline ivme kazandıran Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ile başlayan ikili burada Büyükşehir mühendislerinden seranın son durumuyla ilgili bilgiler aldı. Topraksız tarım ile üretilen 8 çeşit domatesin üretim sürecini gözlemleyen ikili daha sonra Damızlık Manda Üretim Tesisini ziyaret etti. Burada hayvancılık üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan ikili bir diğer tarım projesi UTÇEM alanını ziyaret etti. UTÇEM alanında gezinti yaptıktan sonra Cengiz Kurtoğlu Sakarya’nın tarım bir başka seviyeye geldiğini dile getirdi. Başkan Yüce ise tarımsal üretimde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek şehrimizi bu alanda önemli bir merkez haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kurtoğlu hayran kaldı

Sakaryapark’ta hayata geçirilecek zipline projesini ziyaret eden Başkan Yüce ve misafiri Cengiz Kurtoğlu daha sonra sırasıyla Adasu Hes, Bal54, Süt54, engelli hemşerilerimizin diledikleri gibi zaman geçirebilmelerine imkan sağlayan Engelsiz Yaşam Merkezi ve süs bitkiciliğinde markalaşmak adına hayata geçirilen Bahçem satış noktasını gezdiler. Sakarya’da hayata geçirilen projelere hayran kalan Kurtoğlu, ziyaretlerinde personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurtoğlu, kısa proje gezisi için teşekkür ederken Başkan Yüce ise Kurtoğlu’na Sakarya’da üretilen bal, süt, şifalı ürünlerden oluşuna şifa sepeti hediye etti.