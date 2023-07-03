Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ziyaret ettiği Çilek Üretim Merkezi’nde, “Büyükşehir Belediyemize ait üretim merkezimizde 2021 yılında 10 bin kilogram, 2022 yılında ise 30 bin kilogram üretim gerçekleştirdik. Her yıl artarak devam eden üretimimizi, bu yıl da inşallah daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Bakacak’ta bulunan Çilek Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Yeni hasat dönemine hazırlanan üretim merkezinin fide dikim çalışmaları devam ederken, üretim alanını gezen Yüce, yetkililerden çalışmalara dair bilgi aldı. Üretim her yıl katlanarak arttığı merkezde, toplamda 40 dönümlük arazide çilek üretimi gerçekleştirilecek. Bu yıl Temmuz’un ikinci haftasında başlaması beklenen hasat alanında, görevliler değişken hava şartlarına karşı çalışmalarını oldukça hassas bir şekilde sürdürüyor. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüce, Ormanpark’a satış noktası kurulacağını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak birinci sınıf kaliteyle ürettiğimiz çileklerimiz Sakarya genelindeki pastane, dondurma ve kafe sektöründe oldukça yoğun bir taleple karşılaşıyor. Bununla birlikte İstanbul pazarında da ciddi bir talep görüyoruz. İnşallah bu yıl hasat ettiğimiz çileklerimize, Ormanpark’ta da bir satış noktası kuracağız. Vatandaşlarımızın en kaliteli ürüne hızlı bir şekilde ulaşmaları noktasında tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Çilek Üretim Merkezi’miz bu yıl üçüncü hasat dönemini gerçekleştirecek”

Üretimin her geçen yıl gelişerek arttığını vurgulayan Yüce, “Çilek Üretim Merkezi’miz bu yıl üçüncü hasat dönemini gerçekleştirecek. 2021 yılında 10 bin kilogram, 2022 yılında ise 30 bin kilogram üretim gerçekleştirdik. Her yıl artarak devam eden üretimimizi, bu yıl da inşallah daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Toplamda 40 dönümlük arazide, Nisan ayının ikinci haftasında fide dikimini başlattık ve kademeli olarak devam ettiriyoruz. İnşallah havaların durumuna bağlı olarak Temmuz’un ikinci haftasında hasat dönemini başlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.