Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya Muhtarlar Federasyonu, Sakarya İl Müftülüğü, Şehit ve Gaziler Derneği ile Büyükşehir itfaiyesine bayram ziyaretinde bulunan Başkan Yüce, “Bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, dayanışma ve paylaşma duygusu ile kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz mübarek günlerdir. Rabbim nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı. İlk olarak Ormanpark’ta Vali Çetin Oktay Kaldırım, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, ilçe belediye başkanları, il ilçe müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Yüce, daha sonra Büyükşehir itfaiyesinde görevi başında olan itfaiye erlerinin bayramını tebrik ederek kolaylıklar diledi.

Başkan Yüce, bayram ziyaretlerini Sakarya Muhtarlar Federasyonu ile sürdürdü. Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve muhtarların karşıladığı Başkan Ekrem Yüce, “Sevginin kardeşliğin, birlik ve beraberliğin habercisi olan Kurban Bayramınızı kutluyorum. Muhtarlarımız bizim uç emirlerimizdir. Görev süremiz boyunca muhtarlarımızla yakın temas halinde çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüce, bayram ziyaretleri çerçevesinde Sakarya İl Müftülüğü’nü de ziyaret etti. İl Müftüsü Mehmet Aşık ve müftülük çalışanlarının bayramını tebrik eden Yüce, hayırlı bayramlar diledi. Başkan Yüce, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde sürdürülen vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak için, kurban vekaletini İl Müftüsü Mehmet Aşık’a verdi.

“Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanındayız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde Şehit ve Gaziler Derneği’nde şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, dernek üyeleri, şehit yakınları ile buluşan Yüce, her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Yüce, Sakarya’da birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ederek, “Bu toprakları bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum” şeklinde konuştu.