Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Günümüzde insanı sadece ekonomik bir meta olarak gören anlayış karşısında paylaşmayı esas alan Ahilik ilkelerinin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Gelenekleriyle eğitim sistemiyle, ahlakı ile en önemlisi dayanışmasıyla esnaflık, medeniyetlerimizin gelişmesinde hayati bir rol oynar. İnşallah bize kalan bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün esnafımızın, tüccarlarımızın Ahilik Haftasını kutlar, hayırlı kazançlar temenni ederim” dedi.

Ahilik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Günümüzde insanı sadece ekonomik bir meta olarak gören anlayış karşısında paylaşmayı esas alan Ahilik ilkelerinin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Gelenekleriyle eğitim sistemiyle, ahlakı ile en önemlisi dayanışmasıyla esnaflık, medeniyetlerimizin gelişmesinde hayati bir rol oynar. İnşallah bize kalan bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün esnafımızın, tüccarlarımızın Ahilik Haftasını kutlar, hayırlı kazançlar temenni ederim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ahilik Haftası Kutlamaları münasebetiyle Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin düzenlemiş olduğu programa katıldı. SESOB Başkan Hasan Alişan’ın ev sahipliği yaptığı programda Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Yardımcıları Ersin Emiroğlu ve Selda Dural, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, İl Müftüsü Hasan Başiş, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf yer aldı.

Sözlerine Yunus Emre’nin ‘Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz.’ ifadeleriyle başlayan Başkan Ekrem Yüce, ahilik kültürünün ‘hep birlikte, bölüşerek, büyük hedeflere yürümek’ mantığına dayandığını belirtti. Yüce, “Ahilik, sadece ticari faaliyetlerin yürütülmesinde değil; toplumun her noktasına değen bir yapısı vardır. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır. Doğruluğu, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, helal kazancı, yardımlaşma ve dayanışmayı temel alan felsefesiyle, esnaf ve sanatkârlarımızın belli kurallar içinde yetişmesine, ehliyet ve liyakat unsurları dâhilinde mesleğinde yükselmesine katkıda bulunmuştur” dedi.

Ahiliğin 7 ilkesinden bahseden Başkan Yüce, “Ahi Evran’ın ahiliğe göre iş hayatında başarılı olmanın yolu dürüstçe üretmekten, kardeşçe paylaşmaktan, emeğe ve kul hakkına saygı göstermekten geçmektedir. Ahiliğin yedi temel ilkesi vardır. İlk üç ilke olan; elini hep açık tut, sofranı hep açık tut, kapını hep açık tut cömertliği, yardımlaşmayı, paylaşmayı ön plana çıkaran ilkelerdir. Diğer dördü ise; Ağzını hep kapalı tut, gözünü hep bağlı tut, eline hep sahip ol, diline her zaman sahip ol. Biz böyle bir geleneğin mirasçılarıyız. Bu ilkelere sahip çıkarsak Allah’ın izniyle hiçbir kriz, hiçbir sıkıntı bizi yıkamaz” diye konuştu.

Başkan Yüce, “Günümüzde insanı sadece ekonomik bir meta olarak gören anlayış karşısında paylaşmayı esas alan Ahilik ilkelerinin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Ahilik prensiplerini yeni kuşaklara aktarabilmek bizim boynumuzun borcudur. Esnaflık sadece ekonomik bir faaliyet olarak görülmemeli, esnaflık bizim kültürümüzde, ekonomi boyutunun üzerinde bir medeniyet durumunu ifade eder. Gelenekleriyle eğitim sistemiyle, ahlakı ile en önemlisi dayanışmasıyla esnaflık, medeniyetlerimizin gelişmesinde hayati bir rol oynar. Ahilik bildiğiniz üzere, İslam medeniyetinin bizlere önemli bir kültürel mirasıdır. İnşallah bize kalan bu güzel mirası gelecek nesillere de aktaracağız. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün esnafımızın, tüccarlarımızın Ahilik Haftasını kutlar, hayırlı kazançlar temenni ederim” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu ise Ahilik ilkelerinin her insanda olması gereken yol gösterici ilkeler olduğunu ifade ederek, “Bu ilkeler ahlaklı toplum inşa etmek için en önemli unsurlardır. Günümüzde sadece esnafın değil, herkesin bu ilkeler ışığında elini taşın altına koyması gereklidir. Bu vesileyle Ahilik Haftamız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından misafirlere ahi pilavı ikram edildi. Başkan Ekrem Yüce, yılın kalfası, çırağı ve ahisi olan isimlere ödül ve plaketlerini takdim etti. Yılın Ahisi olan Efrahim Şeker’e şed kuşatma töreninde kaftanı Vali Yardımsıı Ersin Emiroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce giydirerek, tebriklerini iletti.