Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, makam aracı TOGG ile indiği Hendek meydanında "zafer" mesajı vererek, "Hendek ilk turda parlamentoyla güçlü bir mesaj vermişti ve şimdi bunu 28 Mayıs’ta taçlandıracaktır. Biz o gün Allah’ın izniyle zafer türküleri söyleyeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SKM programları çerçevesinde seçim çalışmalarına hız verdi. Son olarak makam aracı yerli otomobil TOGG ile Hendek meydanına inen Yüce’ye ilgi yoğun oldu. Meydanda makam aracını alkışlarla karşılayan vatandaşlar Yüce ile kucaklaştı, sohbet etti.

Bölge halkının taleplerini ve düşüncelerini dinleyen Başkan Yüce’ye ziyaretleri boyunca AK Parti Milletvekili Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Hendek Belediye Başkanvekili Hüdaverdi Bahadır, teşkilatların ilçe başkanları, STK’lar ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. İlçe merkezinde sevgi gösterileriyle karşılanan heyet 28 Mayıs’ta yapılacak seçimler için güçlü bir mesaj verdi.

Yüce, ilçe merkezinden sonra Hendek Muhtarlar Derneği ve Hendek Belediyesi’ni ziyaret etti. Esnaflara seslenen Yüce, 14 Mayıs’ta Hendek’in parlamentoda verdiği güçlü desteği 28 Mayıs’ta taçlandıracaklarını söyledi. "O gün zafer türküleri söyleyeceğiz. Yine halkımızla kucaklaşacak, yine yolları hep birlikte yürüyeceğiz. Sakarya’mızı Türkiye Yüzyılı’na hazır, güçlü bir şehir olarak inşa edeceğiz" diye konuşan Yüce, rekor düzeyde katılım sağlayarak AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teveccüh gösteren Hendek halkına teşekkür etti.

Sakarya için "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapan Başkan Yüce, "Bizler için bugün bir iftihar günüdür. Hendek 20 yıldır görevini yaptı ve Cumhurbaşkanımıza gerekli desteği verdi. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. 20 yılın sonunda şahlanma dönemine girdik. İlk turda bunun mesajını parlamento ile verdiniz. Şimdi ise bu meseleyi taçlandırma zamanı. 28 mayısta dünya liderimizi hainlere inat yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. O gün zafer türküleri söyleyeceğiz. O’na sevgimizi, desteğimizi anlatan şarkıları okuyacağız. Sakarya’yı Türkiye Yüzyılı’na hazır, ülkemizin en güçlü şehirlerden biri yapmak için çalışacağız. Her alanda en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Ali İnci ise, "Pazar günü yapılacak seçimlerde hepimizden rekor oy istiyoruz. Bu zaman kadar hendek ilçemize çok kıymetli eserler kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de sizlerin desteğiyle bu hizmet ve eser siyaseti devem edecektir. 28 mayısta hep birlikte sandıkları patlatacağız" diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "14 Mayıs’ta bir seçimi geride bıraktık, 28 Mayıs’ta çok daha güçlü bir desteği Hendek’ten alacağız" ifadelerini kullandı.

Seçim için kapı-kapı dolaşan Yüce ve beraberindeki heyet, 28 Mayıs’tan sonra da memleketteki tüm taleplere cevap vermek için gece-gündüz çalışacaklarını ifade ederek, taleplere kulak verdi.