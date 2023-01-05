Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2022 yılının yol bakım ve onarım çalışmalarını rakamlarla açıkladı. 3 buçuk yıllık sürenin kısa bir bölümünde 1 buçuk milyon ton asfalt hedefini aşan Büyükşehir, 2022 yılında maliyeti 627 milyon 400 bin TL olan 505 bin asfaltı şehir yollarıyla buluşturdu. Yüce, “Şehrin daha güçlü bir ulaşım ağına sahip olması adına yeni rekorlar için gündüz-gece çalışıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2022 yılının yol bakım ve onarım çalışmalarını rakamlarla açıkladı. 3 buçuk yıllık sürenin kısa bir bölümünde 1 buçuk milyon ton asfalt hedefini aşan Büyükşehir, 2022 yılında maliyeti 627 milyon 400 bin TL olan 505 bin asfaltı şehir yollarıyla buluşturdu. Yüce, “Şehrin daha güçlü bir ulaşım ağına sahip olması adına yeni rekorlar için gündüz-gece çalışıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yol bakım ve yenileme alanında rekorlara imza attığı bir dönem geçiriyor. 3 buçuk yıllık sürenin kısa bir bölümünde 1 buçuk milyon ton asfalt hedefini aşan ekipler, Başkan Yüce’nin “Asfalt atılmamış yol kalmayacak” sloganından hareketle 24 saat mesai anlayışıyla çalışıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’nde (YOL-BAK) görevli tüm çalışanlar gündüz ve gece mesaileriyle birlikte kırsalda ve şehir merkezinde adım atmadıkları nokta bırakmıyor.

2022 yılında bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerin rakamsal özeti Başkan Ekrem Yüce tarafından açıklandı. Buna göre 12 aylık süreçte 16 ilçenin tamamında ve kentin merkezi noktalarında grup yolları ile caddeler sil baştan yenilendi. Yüce’nin açıkladığı rapora göre 1 yıllık süreç boyunca toplamda 505 bin ton asfalt üretilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, üst yapıda 202 kilometre yolu baştan sona yeniledi. 31 kilometrelik ise beton yol ile birlikte yeni yüzüyle hizmete sunulan yol uzunluğu 233 kilometre oldu. İlçe belediyeleriyle yapılan protokol çerçevisnde ise 81 kilometre asfalt, 15 kilometre ise beton yol imalatı gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra şehrin tüm noktalarında toplamda bin 402 bin metreküp kaldırım, 31 kilometre beton kanal, 51 kilometre bordür, 2 bin 113 metreküp taş duvar imalatı tamamlandı.

YOL-BAK ekipleri ayrıca karla mücadele çalışmaları çerçevesinde toplamda 7 bin 640 kilometre boyunca küreme faaliyeti yaptı, bu çalışmada 4 bin 500 ton tuz kullanıldı. Ayrıca kırsal alanlarda heyelanın yol açtığı tahribatlarda 82 kilometrelik yol onarımı ve 97 bin 796 metreküp dolgu işlemi yapıldı. Yüce, son verilere göre 2022 yılında ilçe protokolleriyle birlikte Sakarya’da 1 yılda vatandaşlara bedeli 627 milyon 400 bin TL olan yol bakım ve onarım hizmeti sunulduğunu açıkladı. Başkan Yüce, “Güzel Sakarya’mızda hayatı kolaylaştırmak, şehri Türkiye’de bir metropol noktasına ulaştırmak için gündüz demeden, gece demeden çalışıyoruz. Ekiplerimiz yüzümüzü hiç kara çıkarmadı. Önce 1 milyon ton asfalt hedefini aştık, sonra ise yine tarihi rekorları yenilemek için yola çıktık. Asfaltlanmamış yol kalmayacak dedik ve hamdolsun ki kentin her noktasına ulaştık. Önümüzdeki süreçte asfalt ve yol yenileme faaliyetlerimize hız vereceğiz. Kentimizin her bir yolunu pırıl-pırıl yapmak istiyoruz. 2022’de 505 bin ton asfaltla 627 milyon TL’lik yatırıma ulaştık. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.