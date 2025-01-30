Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2 yıllık aranın ardından sektörü yeniden bir araya getiren JUNIOSHOW Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nı ziyaret etti.

Bursa’da, bebek ve çocuk giyim sektörünün önemli buluşma noktası Junioshow Fuarı, 2025 ilkbahar-yaz sezonunun trendlerini sergileyerek, sektörün ihracat hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. KFA Fuarcılık organizasyonunda Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliği ile düzenlenen JUNIOSHOW, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sektörün önde gelen markalarını bir araya getirirken B2B görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Junioshow’un sadece sektör için değil, Bursa’nın ekonomisi için de büyük önem taşıdığını belirtti. Bursa’nın ulusal ve uluslararası ticaretteki rolünü güçlendiren Junioshow Fuarının, hem firmaların yeni pazarlara açılmasını sağladığını hem de Bursa’nın tanıtımına katkı sunduğunu kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, “Sektör zor bir dönemde görünse de her zor dönem yeni bir fırsatı getiriyor. Bu anlamda markaların daha güçlü hale gelmek adına yatırım yaptıkları bir dönem yaşadıklarını biliyoruz. Bebe ve Çocuk konfeksiyon sektörü ülkemizin dünyaya açılan önemli bir değeri. İnşallah bu fuar ihracatımıza da önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.