Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençleri Kuvayimiliye Karargahında ağırlayarak, seminer verdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençleri Kuvayimiliye Karargahında ağırlayarak, seminer verdi.

3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Tugay, yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle bir araya gelen Başkan Yılmaz, milli mücadele döneminde Mersin’de atalarının verdiği kahramanlıkları anlattı, 2023 Türkiye Yüzyılı Vizyonunun önemine vurgu yapan Yılmaz, gençlere milli şuur aşılanması açısından bu etkinliklerin önemli olduğunu ifade ederek gençlere sunum yaptı. Başkan Yılmaz, usta kalem Tarık Buğra’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve Akşehir Yöresinde geçen ’Küçük Ağa’ dizisinden de örnekler vererek, milli mücadele döneminin ekonomik, sosyal ve kültürel sıkıntılarının yansımalarını da gençlerden iyi anlamalarını istedi.

Kurtuluş Savaşının başlamasıyla gelişen Kuvvayi Milliye ruhunun ortaya çıkışı ve milli mücadele ruhunun gelişmesini anlatan Yılmaz, "Kuvayı Milliye nedir? Tarık Buğra’nın kaleme aldığı ’Küçük Ağa’ romanı Akşehir’de demircilik yapan Çolak Salih’ten bahseder. Burada dedelerimizin psikolojik olarak neler yaşadığını anlayabiliriz. TRT’nin Web sitesinden bu diziye ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Atatürk için Mersin’in ayrı önemi var"

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Mersin’in ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Dedelerimiz, Fransızlarla mücadeleyi tercih ettiler ve bu şekilde vatanımızı kurtardılar. İşgalden yaklaşık 40 gün önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mersin’i ziyaret etti. Atatürk, ’Kuvayı Milliye Müfrezelerini kuvvetlendirin, dağlarda silah yığını yapın’ talimatı verdi. Mersinle ilgileniyor, seviyor ve önemsiyor. 10 defa Mersin’e gelmiştir" diye konuştu.

Mücadelenin önce doğuda Ermeni çeteleri ile Türk vatandaşları arasında başladığını belirten Yılmaz, "Ermeni çeteleri, çok büyük cinayetler işlediler ve baskınlar yaptılar. Bunların üzerine milli duygular uyandı ve kuvayı milliye ortaya çıktı. Kuvayı Milliye, milli kuvvetler demek. O zaman, siyaset, ticaret, hayat, farklı gruplar var. Ama her şeyi bir tarafa bıraktılar, üstün değerde birleştiler. Kuvayı Milliye hareketi, vatan kurtulduktan sonra anlaşılması verilen mücadele kadar önemli. Biz de Buluklu Mahallemizdeki 200 yıllık tarihi binayı restore ettik. Kuvayımilliye Karargahımızı kurarak milli mücadeleyi aynı şekilde daha geniş imkanlarla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Tarihimizden aldığımız güç ile mücadeleye devam edeceğiz"

Türk devletinin binlerce yıldır var olduğuna dikkat çeken Yılmaz; "Sayısız imparatorluk ve ülke kurulmuş. Öne çıkmış 16 devlet var. Biz milletin devamıyız. Biz, mücadelenin, akışın, nehrin damlalarıyız. Bizim görevimiz bu nehri, daha güçlü ve etkili kılmak. Böyle bakacağız. Sizler ve bizler, Oğuzhan ile Fatih ile Atilla ile aynı hizadayız. Bugün de bu devleti kuran milletimizin acıları, mutlulukları, heyecanları, değerleri, umutları, mücadelesi ve kızıl elması var. Bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Teşkilatın önemine de vurgu yapan Yılmaz, "Partimiz MHP genel merkezimiz, Ülkü Ocakları bizim teşkilatımızdır. Teşkilatın değerleri vardır. Bizi var eden teşkilatımızdır. Her ne olursa olsun aktif ve canlı olur"ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı, hedeflediğimiz, arzuladığımız görüntüdür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde aile fotoğrafına da sinevizyonda yer veren Yılmaz şunları söyledi: "Bu fotoğraf çok önemli. Türk Devletleri Teşkilatı. Hedeflediğimiz ve arzuladığımız görüntüdür. Türk milletinin güçlü olması için Türk Devletleri Teşkilatının da güçlü olması gerekir. 1932’ye kadar Atatürk’ün hazırladığı müdafaa gereği tüm Türk dünyasıyla birlikte tarih yazıldı. Türk dünyasını anlayarak, algılayarak, tarihi anlamamız gerekir. Böylelikle Türk Devletleri Teşkilatını ve Turan’ı anlarız."

Seminerin ardından Yılmaz, gençlere Kuvayı Milliye Karargahını gezdirdi.