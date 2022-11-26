TMMOB Jeoloji Mühendisleri Balıkesir İl Yönetim Kurulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile makamında bir araya geldi. İda-Madra Jeopark projesine destekleri sebebi ile Jeoloji Mühendisleri Odası, Başkan Yılmaz’a jeolog çekici hediye etti.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Balıkesir İl Yönetim Kurulu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile makamında bir araya geldi. İda-Madra Jeopark projesine destekleri sebebi ile Jeoloji Mühendisleri Odası, Başkan Yılmaz’a jeolog çekici hediye etti.

Jeoloji Mühendisleri Odası yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile bir araya geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcilik Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Aykan; "Ülkemiz deprem ülkesidir ve en son meydana gelen depremler ile bunu rahatlıkla görüyoruz, ülkemizin herhangi bir yerinde depremler meydana gelebiliyor; Çünkü ülkemizde deprem üretecek 500’ ün üzerinde diri fay var ve bu faylar 5.5 üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir. Türkiye’de 24 ilimiz, 110 u aşkın ilçe, 502 mahalle doğrudan diri fay hatları üzerindedir. Balıkesir’de diri fay hatları üzerinde yeralan 24 kentimizin içerisindedir. Ülkemizin birçok yerinde olan, en son Düzce’de meydana gelen deprem vakit geçirmeden gerekli önlemleri almamız gerektiğini uyarıyor. Deprem bir doğa olayıdır, doğa kaynaklı afete

dönüşmesinin nedeni insanların yanlış tercihleridir. Depremlere hazır hale gelmemiz için afet risklerini doğru tespit etmemiz ve gerekli önlemleri almamız gerekir. Gerekli önlemleri aldığımız taktirde depremde can ve ekonomik kayıp yaşanmaz. Ülkemizin, jeolojik yapısı gereği sık sık yıkıcı depremlerle

karşılaşılabileceğinden dolayı, Depreme dayanıklı yapı oluşturmamız ve toplumda deprem bilincinin oluşması gerekiyor" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Depremlere karşı önlemlerin önemine değinerek, "Ülke genelinde olduğu gibi en son Balıkesir ilimizde meydana gelen depremlerin ara ara devam etmesi ile ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeği olan depreme karşı güvenli hale gelmemiz gerekiyor; bu yönde deprem zararlarına karşı alınması gerekli tedbirler için Jeoloji mühendisleri odası işbirliği ile çalışmalar yapacağız” dedi.

Ayrıca Aysun Aykan; "Ülkemiz ve Balıkesir İlimiz için çok önemi olan İda Madra Jeoparkı projesinin hayata geçirilmesi ile; Hem Ülkemizin Jeolojik Mirası Korunacak, hemde ülkemizin Uluslararası tanınırlığı, itibarı artacaktır. Türkiye’de yerbilimciler Jeolojik mirasa karşı her zaman duyarlı olmuşlardır, Jeoloji Mühendisleri Odası bünyesindeki yayınlarda bu konular ele alınıyor; özellikle jeopark, jeomiras konuları gündeme taşınmaktadır, her yıl düzenen kurultaylarda bu konulara değinilmektedir, Bilimsel Teknik Kurul içinde “Jeolojik Miras Komisyonu veya Çalışma Gurubu” oluşturarak bu konulara çok önem verilmektedir. Kasım 2020 tarihinde UNESCO başvurusu yapılan İda Madra Jeoparkı, 2021 yılı Nisan ayında başvurusunun kabul edilmesiyle Aday Jeopark olarak yer aldı. Ülkemizde henüz fazlaca bilinmese de Jeopark bütün dünyada istenen ve oluşturulmaya çalışılan bir olgudur. UNESCO listesine girme yolunda başarıyla ilerleyen İda Madra Jeoparkı Projesi’nin hayata geçirilmesi ile başta Balıkesirimiz olmak üzere Ülkemize büyük fırsatlar sunacaktır. Jeoparklar aracılığıyla gelen Jeoturizm, yılın tamamına yayılan bir turizm tipi olduğu için Ülkemiz, daha istikrarlı bir turizm geliri sağlama imkanına da sahip olacaktır ve kuşkusuz ki prestijli bölge kimliği, uluslararası itibar ve tanınırlık, UNESCO tescili ile turizmde rekabetçilik, uluslararası entegrasyon, ekonomiye katkı sağlayacaktır. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl temsilciliğimiz ve İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü arasında işbirliği protokolü yaptık. Türkiye’nin UNESCO Tescilli 2. Jeoparkı olması için Jeoloji Mühendisleri Odası olarak elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Ülkemiz için çok önemi olan bu projeye doğrudan destek veren, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz’a Jeoloji Mühendisleri Odamız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aykan; Yücel Yılmaz’a, Ülkemiz için çok önemli olan İda Madra Jeoparkı projesine tam destek verdiği için meslek odasının simgesi jeolog çekici taktim etti.