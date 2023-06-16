Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Akademi Merkezi’nde sınavlara hazırlanan öğrencilere YKS Destekleme Kursları ile destek olduklarını söyledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Yılmaz, "Eğitim önceliğimiz. Hepimizin arzusu gençlerimizin hayal ettiği ve sevdiği mesleklere sahip olmalarıdır. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Akademi Merkezimizde verilen eğitimlerle öğrencilerimiz, uygulamalı test çözme tekniklerinin yanı sıra deneme sınavları ile kendilerini ölçme imkanı buluyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinden de faydalanan öğrencilerimiz, derslerin ardından koçluk sistemi eşliğinde etüt çalışmalarına da katılıyor. Gençlerimizin, spor ve sanat ile kendilerini geliştirmenin yanı sıra eğitimleri konusunda da desteklerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Bu duygularla sınava büyük bir özveriyle hazırlanan sevgili gençlerimize, her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan kıymetli ailelerine ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sınava girecek tüm adaylara zihin açıklığı ve başarılar diliyorum" dedi.