Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Gözne, Ayvagediği, Değirmendere ve Güzelyayla mahallelerinde hemşehrileriyle buluşan Başkan Yılmaz, sevgi gösterileriyle karşılandı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelinen ziyaretlerde konuşan mahalle muhtarları, mahallelerindeki ihtiyaçların giderilmesi noktasında her zaman yanlarında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederek, “Yollarımız yapılıyor. Temizlik çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler. Güzelyayla Mahalle Muhtarı Yasin Öz, Başkan Yılmaz’dan 20 bin metrekare parke, bin ton sıcak asfalt sözü aldıklarını da ifade ederek, yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da hemşehrileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Yılmaz; “Allah’a çok şükür herkesle selamlaştık. Sağlıklı ve iyi görünüyorsunuz. Allah ağzımızın tadını, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Muhtarımızın da söylediği gibi Güzelyayla Mahallemize 20 bin metrekare parke yapacağız ve bin ton sıcak asfalt dökeceğiz. Çalışmalarımız, Soğucak Mahallemizden bu tarafa doğru geliyor. Elimizdeki imkanlarla hizmetin en iyisini, en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Bu sene de buna devam ediyoruz" dedi.