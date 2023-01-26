Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Üç Aylar başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara belediye hizmet binası önünde lokma dağıttı. Vatandaşların kandilini kutladı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Üç Aylar başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara belediye hizmet binası önünde lokma dağıttı. Vatandaşların kandilini kutladı.

Lapseki Belediyesi kandil günlerinde belediye hizmet binası önünde başlattığı lokma dağıtma geleneği devam ediyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ile birlikte belediye hizmet binası önünde vatandaşlara lokma dağıtıp, kandillerini kutladı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bugün Regaip Kandili, tüm vatandaşlarımızın kandilini kutluyorum. Biz her zaman olduğu gibi daha önceki kandillerde yaptığımız gibi yine bu Regaip Kandilinde de vatandaşlarımıza lokma ikramında bulunuyoruz. Temennim, milletçe birbirimize olan muhabbetimizin, yardımlaşma, dayanışma hissiyatımızın en güzel şekilde yaşanacağına inandığımız bu günlerin, huzur ve afiyetimizi daha da güçlendirmesidir. Rabbim bu bereketli gün ve geceyi hepimize mübarek kılsın. Bu mübarek gecenin başta salgın hastalık olmak üzere dertlere derman, hastalara şifa ve tüm insanlığa barış huzur getirmesini diliyorum. Üç aylara ulaşmanın sevinci, mutluluğu ile mübarek Regaip Kandilini kutlar, Lapsekili hemşehrilerimizin, ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" dedi.