Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde çok yönlü temizlik ve bakım çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Ekiplerimiz, mekanik araçlarımız ve ekipmanlarımızla Toroslarımızın her zaman temiz ve düzenli olması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde çok yönlü temizlik ve bakım çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Ekiplerimiz, mekanik araçlarımız ve ekipmanlarımızla Toroslarımızın her zaman temiz ve düzenli olması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Toroslar Belediyesinin ’Daha Temiz ve Daha Yaşanabilir Bir Toroslar’ hedefiyle sürdürdüğü ’Sokakta Temizlik Var’ projesi ile mahallelerde, genel bir temizlik çalışması yürütülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra belli bir program halinde mahalleleri köşe bucak temizliyor. Ekipler bu çerçevede Arpaçsakarlar Mahallesindeki sokaklarda, yol yıkama, çim biçme, ot ve kurumuş dalların temizliği ile boş arsaların yanı sıra kaldırım üstü ve kenarı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sabahın ilk saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla sahada olan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları da titizlikle temizledi.

"Özveriyle Çalışıyoruz"

Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını da kaydeden Başkan Yılmaz, "Ekiplerimiz, mekanik araçlarımız ve ekipmanlarımızla Toroslarımızın her zaman temiz ve düzenli olması için çaba gösteriyoruz. İlçemizin daha temiz olması ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi için temizlik çalışmalarımızı sistemli ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Ekiplerimiz mahallelerimizde en ince ayrıntıyı bile atlamadan, özenle temizlik çalışması yapıyor. Bu kent bizim, hepimizin. İstediğiniz kadar yatırım ve hizmet yapın. Yaşadığımız yer temiz olmazsa bu çalışmalar bir anlam ifade etmez. Vatandaşlarımızın da desteğiyle daha temiz bir Toroslar için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.