Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çağdaşkent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek hem hizmetleri anlattı hem de talepleri dinledi.

“Dinamik, sosyal, üretken ve çevik belediyeciliği önemsiyoruz"

Belediyecilik hizmetlerinin yanında pandemi sürecinde ve 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından, dinamik, sosyal, üretken ve çevik belediyeciliği en güzel örneğini ortaya koyduklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, “4 buçuk yıldır belediye başkanlığı görevindeyiz. Bu süreçte ülkemizde ve dünyada değişik gelişmeler oldu. Dinamik, sosyal, üretken ve çevik belediyeciliği önemsiyoruz. Pandemi yaşadık. Vatandaşımıza, ’ne derdiniz ve sıkıntınız varsa bizleri arayın’ dedik ve ihtiyaçları elimizden geldiğince karşıladık. Deprem bölgesinde yaraları sarmak amacıyla vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek yardımları topladık ve depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Kentimizde ve ilçemizde deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Toplumdaki gelişmeleri anlayan, algılayan ve buna göre pozisyon alan bir ekibiz. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte de toplumumuz, ne kadar nitelikli bir toplum olduğunu, dar ve sıkıntılı günde nasıl bir araya gelinebildiğini gösterdi. Milli mücadele verir gibi deprem bölgesinde ciddi mücadele verildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Yapısal sorunların çözümü, yapısal çözümlerle mümkün"

Görev süresi bünyesindeki 4.5 yılda yüksek miktarda asfalt ve parke çalışması yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Bir taraftan yaptık, bir yandan da MESKİ, telefon, internet, elektrik hatları geçildi, kazı çalışmaları yapıldı. Bölgemizdeki yapısal sorunların çözümü ancak yapısal çözümlerle mümkün olur. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Çağdaşkent mahallemizde yaptığımız gençlik merkezi ve spor tesisi inşaatı tamamlanmak üzere. Arsayı biz verdik, binaları bakanlığımız yaptı. En yakın zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Mahallelerimizde taziye evlerimizin inşaatları devam ediyor. Yakın zamanda bazı mahallelerimizdeki çalışmaları da tamamlayacağız. Kurumlarımız bölgemize geliyor. Toroslarımızın geleceği parlak” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de herkesi kucaklıyoruz"

’Gönül Bağı’ projesi ile ilçenin 67 mahallesinde vatandaşlara ulaştıklarını ve her bir vatandaşın derdiyle yakından ilgilendiklerini kaydeden Yılmaz, “Gönül Bağı projemiz devam ediyor. Ekibimiz, ev ev geziyor. Yaşlı, hasta, dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin durumu bizi doğrudan ilgileniyor. Kadınlar, engelliler, yaşlılar ve emekliler için ayrı ayrı projeler yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın derdini, sıkıntısını duymak, anlamak ve buna uygun çözümler bulma noktasında çalışıyoruz. Toroslarımızda 330 bin nüfusumuz var. 2 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. İki milyonun tamamıyla bir etkileşim halindeyiz. Toroslar’da yaşamayan ya bir iş yapıyor, ya da yaylalarımıza geliyor. Bürokrasiyle ilişkilerimiz devam ediyor. Valimizle, emniyet müdürümüzle ve garnizon komutanımızla iyi ilişkilerimiz var. Mersinimizde güçlü bir bürokrasi var. Gülnar’dan, Mut’tan, Anamur’dan bölgemize gelen vatandaşlarımıza da destek oluyoruz. Sıkıntısı olan, hastane ile ilgili işi olan bizi buluyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu şehir de daha güçlü, mutlu, huzurlu insanların yaşadığı daha güzel ve ekonomisi daha güçlü bir şehir olacak inşallah. Heyecan duyduğumuz, yaptığımız ve yapacağımız çok şey var. Yeter ki bir ve beraber olalım. Birbirimizi daha çok sevelim ve saygı duyalım. Bu dönem de birbirimize sarılmanın ne kadar önemli olduğunu, bir ve beraber olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntının olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye, 8 ay önce ağır bir deprem ve felaket geçirmiş olmasına rağmen, kısa bir süre içinde milletimizle devletimiz toparlandı ve elinden geleni yaptı” şeklinde konuştu.

Ayrıca Yılmaz, Filistin’de bir insanlık dramı yaşandığına da değinerek, “Çocuklar ve sivil insanlar, dünyanın gözü önünde, canlı yayında İsrail tarafından bombalanıyor. Ülkemizin duruşu burada nettir. Biz de Toroslar Belediye Meclisimizde tüm grupların imzasıyla bu saldırıları kınadık, tüm dünyaya duyurduk” ifadelerine yer verdi.