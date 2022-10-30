Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, “TOGG yalnızca bir otomobil değil, Türk milletinin hayalleridir. TOGG, dünyaya karşı bir meydan okumadır” dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, “TOGG yalnızca bir otomobil değil, Türk milletinin hayalleridir. TOGG, dünyaya karşı bir meydan okumadır” dedi.

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Törene Oda ve Borsa Başkanları iştirak etti.

TOGG’un açılış törenine katılan ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı’nda Türk halkıyla buluşturulan yerli ve milli otomobil TOGG’un Türkiye için anlamının giderek arttığını ve artacağını ifade etti. 1961 yılında üretilen ilk yerli otomobil macerasını başlatan Devrim otomobiline yeterli desteğin verilmediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Milletimizin 100 yılı aşkın bir hayali gerçeğe kavuşuyor. Bu gururla şahitlik ediyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere iş dünyamıza ve bu yolda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 1961’de yarım kalan hayal bugün ilk TOGG’un banttan inmesiyle gerçeğe dönüştü. TOGG yalnızca bir otomobil değil, Türk milletinin hayalleridir. TOGG, dünyaya karşı bir meydan okumadır.”