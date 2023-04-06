Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeyi daha yaşanılabilir kılmak ve tertemiz bir Toroslar oluşturmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarını belirterek, "Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz, 7/24 görev başında" dedi.

Toroslar Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturabilmek için ilçe genelinde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.’Sokakta temizlik var’ projesi çerçevesinde 67 mahallenin düzenli olarak sırayla baştan aşağı temizlediğinde kaydedildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, rutin temizlik hizmetinin yanında kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani otların biçildiği, sokakların süpürüldüğü, park ve yeşil alanlar bakımdan geçirilerek boş arsaların da temizlenerek görüntü kirliliğinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeyi daha yaşanılabilir kılmak ve tertemiz bir Toroslar oluşturmak için tüm ekipleriyle sahada olduklarını söyledi. İlçe genelinde gerçekleştirdikleri rutin temizlik çalışmasının yanı sıra şok temizlik hizmetinin de belirlenen program dahilinde mahallerde devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Sokakların, yolların, parkların ve meydanların görünüm ve temizlik bakımı bir ilçenin aynısıdır. Halkımıza daha sağlıklı ve temiz yaşam alanları sunmak adına park ve yeşil alanlarımız olmak üzere tüm sokaklarımızda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz, 7/24 görev başında. Bu çalışmalarımızın yanı sıra hemşehrilerimizden gelen talepleri de anında değerlendirerek cevap veriyoruz" dedi.