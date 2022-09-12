Ahilik Haftası etkinlikleri dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 85 oda temsilcisini ağırlayan Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’in en büyük STK yapısı BESOB ve odalarıdır. Sizleri görmeyen, sizlerle bağlantı kurmayan ve sizi anlamayanların şehre bir faydası mümkün değildir. Bizler sürekli odalarımızla beraber hareket ediyoruz” dedi.

Ahilik Haftası etkinlikleri dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 85 oda temsilcisini ağırlayan Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’in en büyük STK yapısı BESOB ve odalarıdır. Sizleri görmeyen, sizlerle bağlantı kurmayan ve sizi anlamayanların şehre bir faydası mümkün değildir. Bizler sürekli odalarımızla beraber hareket ediyoruz” dedi.

Ahilik Haftası programı çerçevesinde Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğini yaptığı programa AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Fehmi Erdem ile yönetimi ve 85 odanın temsilcileri katıldı. Ahilik Haftası etkinlikleri bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

BESOB’tan Başkan Yılmaz’a teşekkür

BESOB Başkanı Fehmi Erdem, her zaman kendilerine büyük destek verdiğinden dolayı Erdek’ten Ayvalık’a kadar 85 odayı içerisinde barındıran ve 50 binden fazla üyesi olan BESOB adına Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ettiğini söyledi.

Tansiyonu her zaman birlikte kontrol ettik

20 ilçeden 85 oda temsilcini Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’in en büyük STK’larından olan BESOB ve odalarını görmeyen, bağlantı kurmayan ve sizi anlamayanların şehre bir faydası mümkün değil. Bizde sürekli odalarımızla beraber işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. O iş birliğini pandemi döneminde gördük. Valisiyle, büyükşehriyle, kaymakamlarıyla, ilçe belediyeleriyle, oda başkanlarıyla her zaman tansiyonu birlikte kontrol edebilen bir yapı olduk. Şehirde görmediğimiz ulaşamadığımız müdahale edemediğimiz sorunlar çok aza indi, buda sizlerin duyarlılığı sayesinde oldu” diyerek esnafın Ahilik Haftası’nı kutladı.

Ahilik haftasını kutluyorum

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey,“Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde şehrimizin kıymetli oda başkanları ile bir araya geldik. Bu program nezdinde esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum. Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” dedi.